Dehors, regolamento da rivedere 

Tutto, o quasi, da rifare. Proprio come accade nel gioco dell’oca, quando ormai il traguardo sembrava ad un passo, sul regolamento dehors il Comune torna alla casella di partenza. A due anni di distanza dall’approvazione della prima bozza (licenziata con i voti della maggioranza), la commissione Attività produttive è chiamata a rimettere mano ai 20 articoli del documento destinato a disciplinare la giungla di gazebo, ombrelloni e tavolini sulle strade e piazze cittadine.

L’obiettivo

«Vogliamo un regolamento ampiamente condiviso con chi quelle regole dovrà poi applicare - ha spiegato al parlamentino, riunito ieri, l’assessora competente Valentina De Seneen - Lo scorso dicembre abbiamo chiesto un parere a Confcommercio, Confartigianato, Cna, Adiconsum e Confesercenti e crediamo che alcune osservazioni presentate siano meritevoli di attenzione».

Nelle prossime settimane, dunque, la commissione presieduta da Gian Michele Guiso si riunirà nuovamente per esaminare ciascun suggerimento pervenuto. Il documento aggiornato dovrà, poi, superare il parere della dirigente del settore, Sara Angius, quello della Giunta per poi approdare in Consiglio. La mia speranza è di riuscire ad adottarlo prima dell’estate», azzarda l’esponente dell’Esecutivo.

Norma transitoria

Tra le principali novità all’esame della commissione spicca quella sulla norma transitoria. Se fino a poco tempo fa il dilemma riguardava l’opportunità di concedere ai titolari degli esercizi commerciali un margine di 12 o 36 mesi per l’adeguamento delle strutture esistenti, ora si pensa di ridurre a sei mesi la finestra temporale. «Tra la stesura del precedente regolamento e quella che sarà la concreta applicazione della norma l’attesa è stata ampia», spiega Valentina De Seneen.Se l’intenzione sarà confermata, dall’entrata in vigore del nuovo documento gli esercenti avranno 180 giorni per uniformare i propri dehors agli standard previsti che contemplano misure, colori e materiali per dare un’immagine più armoniosa alle vie cittadine.

L’incognita

Resta l’incognita dei gazebo fissi piazzati nel centro storico. La prima bozza prevedeva lo smantellamento delle strutture di piazza Roma, piazza Eleonora e via Garbaldi. «Approfondiremo la questione in commissione, considerato che anche questo tema è stato oggetto di osservazioni», dice l’assessora. Un altro suggerimento riguarda la possibilità di estendere la misura del dehors oltre l’estensione della facciata dell’attività, ottenendo un nullaosta dai proprietari degli immobili confinanti. E da definire c’è anche l’opportunità o meno di compensare la società che gestisce il servizio di parcheggi a pagamento qualora ombrelloni e tavolini occupassero una porzione di strada sulla quale sono tracciate strisce blu.

