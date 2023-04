Dehors,  polemiche sull’incontro  

Oggi pomeriggio Francesco Cicero accoglierà le associazioni di categoria per illustrare il regolamento sull’utilizzo del suolo pubblico. Terrà banco, soprattutto, il tema dei dehors. All’assemblea, però, non sarà presente Confcommercio. È Maria Grazia Tegas, leader della confederazione delle imprese e delle attività professionali sul territorio, a spiegare le motivazioni per cui la delegazione diserterà l’aula: «Abbiamo chiesto un rinvio perché prima di sederci attorno al tavolo avremmo dovuto sentire gli operatori. Purtroppo però non ce l’hanno concesso. Non ci sembra questo il modo. Siamo stati convocati giovedì scorso ed essendo sotto le festività non abbiamo avuto modo di aprire un confronto. C’è rammarico: i regolamenti vanno discussi con le parti e non calati dall’alto». Cicero replica scegliendo la linea del dialogo: «Mi dispiace perché il confronto è bello e necessario. Possiamo anche riconvocarli, ma trovo normale che ci sia qualche malumore». (ro. se.)

