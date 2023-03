Dehors, palla alla maggioranza 

La patata bollente torna nelle mani della maggioranza di governo. Sulla questione dei dehors del centro storico, che in base al nuovo regolamento dovrebbero essere smantellati entro 12 mesi, l’assessora alle Attività produttive sollecita una presa di posizione della maggioranza. «Chiederò al più presto la convocazione di un intergruppo - fa sapere Rossana Fozzi - cercheremo di capire se è possibile allargare qualche maglia del documento». Anche perché, in caso contrario, i gestori dei sette locali interessati sono pronti a dare battaglia.

I locali

«Se le intenzioni del Comune dovessero essere confermate - annuncia Silvia Pala, titolare del Caffè La piazza - presenteremo ricorso al Tar». Il faccia a faccia con il sindaco Massimiliano Sanna e alcuni componenti della Giunta non è servito a trovare un punto d’incontro. Anzi, la posizione degli esercenti di piazza Roma, via Garibaldi e piazza Eleonora è uscita rafforzata dall’incontro. «I dirigenti dell’Ufficio tecnico hanno confermato che le nostre concessioni sono permanenti» prosegue Silvia Pala, mostrando il provvedimento Suape, con i pareri favorevoli dell’ufficio Servizi specializzati del Comune, dell’ufficio Trasporti, e di quello Edilizia privata. Via libera (nel caso specifico a seguito di una rimodulazione progettuale sulla base di alcune prescrizioni dettate in sede di conferenza di servizi) anche dall’ufficio Tutela del paesaggio e da quello Lavori pubblici. Nessuna data di scadenza.

La Giunta

«È una situazione delicata, non vorremmo scontentare nessuno, ma una regolamentazione è necessaria: il vuoto normativo è destabilizzante per gli uffici e i titolari degli esercizi pubblici - osserva Fozzi - Il regolamento è un atto consiliare, sarà l’assemblea a decidere». Il Comune ha chiesto il parere delle associazioni, nel frattempo le posizioni con i gestori sono più distanti. Neppure l’ipotesi di prolungare i tempi per l’adeguamento basta a smorzare i malumori. «Non siamo disposti a trattare - taglia corto Paolo Peddis, di Babai Caffè Bistrot - se necessario intraprenderemo un’azione legale comune». Per molti rinunciare ai dehors, oltre all’ingente perdita di denaro investito nella realizzazione della struttura, significherebbe mettere a rischio posti di lavoro. «Se dovessi smantellare, dovrei lasciare a casa 4 dipendenti» va avanti Silvia Pala. Per il primo cittadino una bella gatta da pelare: il regolamento ha ottenuto il via libera della commissione Attività produttive (con i soli voti della maggioranza), ma il dibattito in Aula potrebbe esporre la Giunta a nuovi problemi.