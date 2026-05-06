Dehors, i 30 metri della discordia 

Da otto mesi in vigore, dopo più di due anni di gestazione. Eppure il regolamento per i dehors fa ancora discutere. Tanto che oggi in Comune è fissato un incontro (non pubblico) tra amministratori e alcuni gestori di locali del centro che lamentano norme restrittive per lo spazio a disposizione per piazzare in pubbliche piazze, strade e marciapiedi tavolini, ombrelloni e sedie: trenta metri quadri in tutto. Regolamento approvato dal Consiglio il 12 settembre 2025, dopo incontri con associazioni, riunioni di commissioni e un periodo di “tolleranza” (sei mesi) utile perché tutti si mettessero in regola.

Il nodo

Resta in frezeer il capitolo “dehor di tipo 2” («Uno spazio all’aperto allestito su pedana e perimetrato con ringhiera a giorno o trasparente, che può essere dotato di fioriere purché integrate nella pedana; occupato con tavoli, sedie, eventuali arredi; coperture in tessuto quali ombrelloni o tende a falda tesa») in attesa che il Tar entri nel merito del ricorso presentato da cinque attività che hanno chiesto di bloccare in particolare l’articolo sulla transitorietà e il divieto, nel centro storico, dei dehors “strutturati” di tipo 2 (i giudici hanno respinto la richiesta di sospensione cautelare).

Il nodo adesso sono i metri quadri di suolo pubblico a disposizione per i dehor di tipo 1. «Troppo pochi, siamo costretti a togliere diversi tavolini; lavorare meno e lasciare a casa qualche dipendente», ribadiscono i gestori che oggi si confrontano con gli amministratori. Trenta metri che per loro è una misura restrittiva visto che sino a oggi hanno potuto occupare suolo in misura maggiore sull’onda delle proroghe delle norme Covid. Tanto per uscire ogni tanto dalle mura di casa, restando in Sardegna, il Comune di Cagliari dà «in concessione un’area esterna non superiore allo spazio interno di somministrazione. Detta area, se ricade nel centro storico, non può essere comunque superiore a 40 metri quadrati». A Sassari invece «non può avere un’estensione superiore alla larghezza della facciata», può arrivare a 20 metri quadrati, «estensibile fino a 40 esclusivamente nelle piazze, aree pedonali».

L’assessora

«Nei giorni scorsi io e il sindaco abbiamo ricevuto delle persone che ci avevano chiesto un incontro – sottolinea l’assessora alle Attività produttive, Valentina De Seneen – Nessuna forma di protesta, quell’incontro si è svolto con toni assolutamente civili tanto che hanno chiesto di essere ascoltati da tutta la maggioranza e doverosamente così oggi succede. Poi faremo le dovute considerazioni».

La protesta

«Tagliare fuori una parte del Consiglio, e quindi della città, da un incontro come questo, per quanto non pubblico, è sconcertante – sottolinea Giuliano Uras (Oristano al Centro) – Reputo offensivo per tutta la minoranza che non sia stata invitata. È doveroso ricordare che il Comune non è un edificio a uso esclusivo della maggioranza».

Il percorso

Prima di arrivare al Consiglio comunale dell’11 settembre 2025 gli incontri tra Giunta e associazioni sono stati diversi. Tutti d’accordo con l’esigenza di dettare norme ma con alcuni distinguo. A onor del vero poi, sul punto dei trenta metri, solo la Confcommercio sottolineò la necessità «di estendere l’occupazione del suolo pubblico per i dehor di tipo 1 oltre i 30 metri quadri da maggio a ottobre di ogni anno». E sottolineò un principio cardine: «Confidiamo che si riscopra il piacere di stare all’aperto con regole che consentano a tutti di vivere la città».

La giungla

Principio che nel corso di questi ultimi anni è stato dimenticato visto che tavolini e ombrelloni hanno invaso strade (in alcune, fuori dal centro storico, pedane di legno con sopra tavolini occupano tratti a ridosso delle curve) e piazze. E perfino decine di metri di marciapiede che ovviamente sono negati ai pedoni. Una situazione diventata insostenibile e che il regolamento disciplina «con regole che consentano a tutti di vivere la città», come appunto sottolineato da Confcommercio.

La seduta

Nella seduta durante la quale si approvò il regolamento furono tanti gli interventi dai banchi della maggioranza. Bene ricordarne qualcuno. Vincenzo Pecoraro (Udc): «È una delibera coraggiosa. Anche a Oristano se lo slalom tra i tavolini fosse uno sport forse i cittadini farebbero incetta di medaglie d’oro» e il collega di partito, Antonio Iatalese («Ci sono delle restrizioni perché oggi la situazione è fuori controllo»). Fulvio Deriu (FdI): «Questo è un regolamento frutto di un lavoro di ascolto che la politica a volte dimentica»; Paolo Angioi (Sardegna 20 venti): «Il regolamento tende al riordino di un sistema complesso ed è apprezzabile che l’energia dell’amministrazione sia utilizzata con questo fine».

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