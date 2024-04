Dehors e gazebo, adesso si cambia 

In Comune le richieste continuano ad arrivare, non ultima quella per la realizzazione di una struttura chiusa in piazza Eleonora. All’ufficio Suape, però, le mani sono legate in assenza di un regolamento su dehors e gazebo davanti ai pubblici esercizi. Sembrava cosa fatta, un anno fa, dopo il via libera in commissione Attività produttive. Ma il documento nell’aula degli Evangelisti non è mai approdato: troppo scivoloso il terreno per la coalizione di centrodestra, dove le vedute differenti sul tema non sono mai state un segreto.

La novità

Dopo l’avvicendamento tra le assessore al Commercio Rossana Fozzi e Valentina De Seneen, l’iter si è rimesso in moto, anche se il punto di partenza è arretrato di qualche metro. «C’è la piena volontà di approvare il regolamento nel più breve tempo possibile - assicura l’esponente dell’esecutivo, che all’indomani della nomina ha posto l’argomento in cima alla lista delle priorità - una bozza è già stata esaminata dalla maggioranza, ora verrà riportata in commissione». Non sarà l’unico passaggio, «l’intenzione è organizzare un incontro con tutte le parti interessate prima dell’approvazione in Consiglio» va avanti De Seneen. Rispetto alla precedente versione, la modifica dovrebbe riguardare la finestra temporale entro la quale i commercianti saranno chiamati a porre rimedio alle situazioni non in regola: non più un anno (troppo poco aveva fatto notare anche la minoranza), forse tre. Destino segnato, invece, per i sette dehors fissi tra piazza Roma, piazza Eleonora e via Garibaldi. «Non si possono utilizzare due pesi e due misure - osserva il consigliere Udc, Antonio Iatalese - tutti gli esercenti devono avere pari opportunità. Negare nuove concessioni mantenendo quelle attuali non sarebbe possibile, ma significherebbe andare incontro a una giungla di gazebo».

Gli obiettivi

L’intento, invece, è proprio quello di rimettere ordine nelle strade e nelle piazze, definendo colori, dimensioni e materiali degli arredi esterni ai locali. Finora il centrodestra non ha trovato la forza di assumere una decisione e da oltre un anno la bozza è rimasta chiusa in un cassetto. Stavolta i numeri fanno un po’ meno paura alla Giunta Sanna che spera di poter contare anche sul sostegno dei tre ex di Prospettiva Aristanis, transitati in Forza Italia. Anche se dal gruppo, che nelle scorse settimane aveva fortemente contestato l’amministrazione Sanna, Davide Tatti lancia un avvertimento. «Stiamo facendo un percorso di cambiamento - dichiara - ma su un aspetto siamo stati chiari anche con il commissario provinciale del partito: o ci si adopera per un rilancio vero dell’azione amministrativa, o continueremo a mantenere la nostra posizione critica». Il neo azzurro concorda sull’urgenza di adottare uno strumento che detti regole chiare ma si spinge anche oltre. «Ci sono tanti fronti su cui lavorare - conclude - la città si lamenta e noi non vogliamo pagare per scelte che non abbiamo condiviso».

