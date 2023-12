Dehor, una partita infinita 

Un altro giro di calendario: per dehor e tavolini all’aperto anche il 2024 sarà all’insegna del regime semplificatorio. Il via libera al “Ddl Concorrenza” proroga di un anno la possibilità di installare liberamente, senza richiedere e ottenere l'autorizzazione paesaggistica, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, sedute e ombrelloni, funzionali all'attività di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti.

Per l’Amministrazione comunale un sospiro di sollievo considerato che, a pochi giorni dalla scadenza del decreto Milleproroghe, la città è ancora priva di un regolamento che disciplini la materia. O meglio, il documento esiste, ma dopo l’approvazione in commissione Attività produttive lo scorso febbraio se ne sono perse le tracce.

In Consiglio non è mai approdato, forse perché sull’argomento le voci della maggioranza non suonano proprio all’unisono.

Braccio di ferro

«La materia è delicata, ma è necessario un atto di coraggio da parte della Giunta, non si può continuare a rinviare la discussione», ripete da tempo il consigliere dell’Udc, Antonio Iatalese. L’assessora competente, Rossana Fozzi, invece, di tempo se ne prende ancora. «É necessario un nuovo passaggio in commissione», spiega. Alla versione del regolamento licenziata dal parlamentino sono stati apportati dei correttivi: quali di preciso però non è dato sapere.

Poca chiarezza

Sono due i fronti su cui fare chiarezza: da una parte il ginepraio di spazi su strade e marciapiedi, concessi durante il periodo del Covid per consentire agli esercenti di sfruttare lo spazio all’esterno senza chiedere particolari autorizzazioni; dall’altra i dehor del centro storico (realizzati anche prima della pandemia e per i quali sono state rilasciate regolari concessioni attraverso il Suape). Proprio su questo secondo aspetto si erano registrati i maggiori malumori: il regolamento in discussione prevede lo smantellamento delle sette strutture presenti in piazza Roma, piazza Eleonora e via Garibaldi.

«Gli uffici esamineranno le singole concessioni», si limita a dire il sindaco Massimiliano Sanna. Il futuro, insomma, è ancora incerto.

La tempistica

Qualche accorgimento al documento iniziale riguarderà probabilmente la finestra temporale concessa ai commercianti per porre rimedio alle situazioni non in regola: dodici mesi, aveva fatto notare anche la minoranza durante i lavori in commissione, sono insufficienti. Si potrebbe decidere di optare per un termine più lungo, forse 36 mesi. Si vedrà, per il momento rimane tutto invariato. Niente multe, né rimozioni in vista a prescindere dal “Ddl Concorrenza”. «Non interverremo fino a quando non avremo direttive dall’amministrazione civica», osserva il comandante della Polizia municipale Gianni Uras. Se ne riparla dopo l’approvazione del regolamento in Consiglio, che al momento non è neppure all’orizzonte.

