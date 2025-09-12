Dehor, scattano le nuove regole 

Per vedere i primi frutti bisognerà attendere sei mesi, il tempo concesso agli esercenti per adeguare sedie, tavolini e ombrelloni. Per una trasformazione più netta, invece, serviranno due anni, quando anche le strutture permanenti, non più consentite nel centro, dovranno rispettare precisi parametri. È la rivoluzione (lenta) che ieri il Consiglio comunale ha messo nero su bianco approvando con 14 voti favorevoli e 5 contrari il regolamento sui dehor. Che l’argomento fosse spinoso lo dimostra la lunga attesa prima di approdare in Aula e lo scivolone della maggioranza, divisa proprio sull’articolo che disciplina la fase transitoria (che un emendamento all’articolo 19 ha portato da sei mesi a due anni per le strutture fisse).

Le novità

Il documento promette di dire addio alla giungla di colori, materiali e dimensioni che oggi invade strade e marciapiedi. In città ci saranno due tipologie di dehor: di tipo 1 che sono i più leggeri (tavoli e sedie all’aperto, ombrelloni e fioriere, senza pedane né strutture fisse) e di tipo 2 (strutture più articolate, con pedane sopraelevate, ringhiere trasparenti, coperture impermeabili e arredi coordinati). Questi ultimi restano sempre smontabili, ma la loro presenza cambia il volto di una strada e per questo sono soggetti a regole più severe, disciplinate da 20 articoli: la superficie non potrà superare i 30 metri quadri, né eccedere quella interna di somministrazione. L’altezza massima è fissata a 3,40 metri e quella minima interna a 2,70. Le protezioni laterali, se presenti, dovranno variare tra 110 e 270 centimetri.

I luoghi

In strada i dehors non dovranno intralciare strade e marcaipiedi e deve essere garnatito almeno 1,4 metri di passaggio per i pedoni, un metro dai passi carrai, due metri dagli attraversamenti, cinque dalle fermate dei bus. Vietata l’installazione lungo le strade più trafficate, come via Cagliari o via Diaz, mentre sarà possibile occupare persino aree di parcheggio, con indennizzo al gestore. Rigide anche le regole per i titolari: obbligo di pulizia e manutenzione costante, ritiro degli arredi mobili a fine giornata, pena la sospensione della concessione. Quelle nuove dovranno da subito rispettare tutti i parametri previsti, senza scorciatoie.

«Regole certe»

«Era necessario – spiega l’assessora alle Attività produttive, Valentina De Seneen – stiamo dando regole certe agli esercenti che, con concessioni fino a sei anni, rinnovabili di altri sei, avranno finalmente la possibilità di programmare. È un passo avanti che tutela chi ha sempre rispettato le regole, penalizzato da una concorrenza non sempre leale». E chiarisce: «Si sta facendo passare un messaggio sbagliato: tavoli e ombrelloni non spariranno dal centro. Spesso si confondono i dehor chiusi con quelli aperti. Anzi, rilasceremo più autorizzazioni, visto che molte erano bloccate in attesa del regolamento». Messaggio rafforzato dal sindaco, Massimiliano Sanna: «Non accetto che si dica che stiamo eliminando tutto, è una bugia. In una zona della città, nel centro storico, l’ingombro di alcuni dehor ha limitato l’immagine dei monumenti. È giusto prevedere, dunque, delle tipologie che consentano la fruizione della vista degli angoli più belli della città».

