Dehor, regolamento nel cassetto 

Ci sono i punti fermi, gli interrogativi e pure i punti di sospensione. Sulla delicata questione dehor scrivere la parola fine per la Giunta Sanna è più difficile del previsto.

Il silenzio

L’argomento, per mesi al centro del dibattito cittadino, da qualche tempo è sparito dal radar dell’attenzione amministrativa. Dopo l’approvazione a febbraio in commissione con i soli voti della maggioranza, il regolamento (che prevede tra le altre cose lo smantellamento delle sette strutture chiuse realizzate in centro storico) sarebbe dovuto approdare in Consiglio per il via libera definitivo. Ma i malumori tra gli esercenti, sfociati in una raccolta firme, e quelli ancora più forti tra i partiti che sostengono il sindaco, avevano sconsigliato la presentazione. Da allora si naviga nel buio.

Tavolini selvaggi

Partendo dai dati certi, c’è una data sul calendario: il 31 dicembre scadrà il regime semplificato per le occupazioni del suolo pubblico da parte di bar, ristoranti e locali per la somministrazione di cibi o bevande. «Dopo quella data - conferma il comandante della Polizia locale, Gianni Uras - in assenza di diverse indicazioni i titolari dovranno smantellare le postazioni allestite per far fronte all’emergenza Covid».

Il parere

Il regolamento dei dehor licenziato dal parlamentino Attività produttive prevede un periodo di dodici mesi per l’adeguamento, ma il rischio di incorrere in ricorsi da parte degli operatori (che hanno realizzato le opere con regolare procedura Suape, senza una scadenza) aveva spinto la Giunta a chiedere una consulenza “pro-veritate” allo studio Porcu Barberio. L’esito, mai comunicato alla commissione né all’Aula, sembra mettere il Comune al riparo da risvolti giudiziari, eppure nulla si è mosso.

Le proposte

E qui si accendono i punti interrogativi. La minoranza, ma a quanto pare anche una parte della maggioranza, contesta due aspetti del regolamento: il termine entro il quale adattare le strutture esistenti ai nuovi dettami e il giro di vite sui dehor in centro. «Il tempo stringe - osserva il consigliere Udc e componente della IV commissione, Antonio Iatalese - occorre portare in Aula l’argomento prima possibile, ma è tutto nelle mani della Giunta. Per ottenere il via libera bipartisan si potrebbe pensare di estendere il periodo di adeguamento a 36 mesi e consentire la permanenza delle strutture già realizzate in centro». In sostanza quanto previsto nella prima bozza elaborata durante la consiliatura Lutzu. Una soluzione caldeggiata anche da Confesercenti che contro le nuove disposizioni aveva innescato una battaglia. «È assurdo pensare che il settore Attività produttive anziché sostenere lo sviluppo agisca in senso opposto», ribadisce il presidente Francesco Orrù.

Le titubanze

Infine i puntini di sospensione, quelli che sembrano accompagnare le dichiarazioni dell’assessora Rossana Fozzi: «Mi sto confrontando con gli uffici. Non so ancora quando l’argomento sarà portato in Aula, probabilmente non appena il clima sarà più disteso».

