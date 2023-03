«Dehor, la mobilitazione prosegue»  

Confesercenti annuncia una nuova mobilitazione a sostegno dei dehors nel centro storico. L’associazione critica l’operato della Giunta comunale e dell’assessore alle Attività produttive Rossana Fozzi che, nel corso dell’assemblea con i gestori interessati dal provvedimento «avrebbe addirittura paventato rischi di provvedimenti e sanzioni contro il Comune da parte di un non identificato funzionario della Sovrintendenza se la permanenza dei dehors non sarà azzerata». La situazione è stata esaminata in un incontro con i titolari degli esercizi pubblici che, dopo aver lanciato una raccolta firme, si dicono pronti a nuove forme di protesta.

«Da parte dell’amministrazione civica non è stata espressa nessuna novità - afferma il presidente di Confesercenti, Francesco Orrù - non è questo il modo di affrontare i problemi di una categoria di operatori commerciali, che hanno la sola colpa di credere nello sviluppo futuro della loro città».

L’associazione respinge totalmente il regolamento (approvato dalla commissione competente e in attesa del via libera del Consiglio) che impone lo smantellamento delle sette strutture fisse dislocate tra piazza Roma, via Garibaldi e piazza Eleonora. ( )

