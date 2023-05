Dehor in centro, tempo di verdetti 

In sostanza il legale, dopo aver esaminato le carte, spiega al cliente quali possono essere le soluzioni giuridiche per venirne fuori senza danni. È questo che la Giunta del sindaco Massimiliano Sanna aspetta a giorni prima di chiedere al Consiglio la ratifica del nuovo regolamento. Un passaggio delicato che con molta probabilità porterà i cinque titolari dei dehor già in attività, che considerano la concessione definitiva e quindi al di fuori del nuovo regolamento, a confrontarsi davanti ai giudici amministrativi.

Il parere è importante ma teoricamente può essere disatteso dagli amministratori dell’Ente sempre che sia accompagnato da una solida motivazione. Praticamente sarà complicato per non dire impossibile adottare un atto differente da un parere giuridicamente fondato e giustificarne il costo sopportato per ottenerlo.

Il Comune sul combattuto regolamento dei dehor, arenato nelle secche politiche dopo la levata di scudi dei titolari che rischiano entro cinque anni di dover smantellare la struttura realizzata durante il periodo della pandemia, aspetta il parere “pro veritate” chiesto all’avvocato Mauro Barberio.

Il parere

Il parere è importante ma teoricamente può essere disatteso dagli amministratori dell’Ente sempre che sia accompagnato da una solida motivazione. Praticamente sarà complicato per non dire impossibile adottare un atto differente da un parere giuridicamente fondato e giustificarne il costo sopportato per ottenerlo.

In sostanza il legale, dopo aver esaminato le carte, spiega al cliente quali possono essere le soluzioni giuridiche per venirne fuori senza danni. È questo che la Giunta del sindaco Massimiliano Sanna aspetta a giorni prima di chiedere al Consiglio la ratifica del nuovo regolamento. Un passaggio delicato che con molta probabilità porterà i cinque titolari dei dehor già in attività, che considerano la concessione definitiva e quindi al di fuori del nuovo regolamento, a confrontarsi davanti ai giudici amministrativi.

La tesi

Il Comune finora ha un’altra opinione. Sostiene che i dehor furono concessi per ovviare in qualche modo alle difficoltà dovute al Covid e che comunque collocandosi su spazi pubblici non possono che essere strutture amovibili e temporanee.

Piazza Manno

«Aspettiamo il parere del legale esterno e poi decideremo». Altro non aggiunge l’assessore alle Attività produttive Rossana Fozzi che oltre al problema dei dehor si trova a gestire anche le difficoltà dei commercianti che operano in piazza Manno, chiusa per i lavori di riqualificazione la cui conclusione è prevista a fine anno. «Stiamo valutando alcune opzioni per venire incontro ai tre commercianti che si trovano nello spazio interessato ai lavori», riconosce l’assessore Fozzi.

Addio spazi extra

Secondo della serie: la scadenza del 30 giugno per le strutture amovibili, pedane, sedie e tavolini sulla scia del Covid. Gli spazi extra già prorogati ma a pagamento a gennaio e poi a marzo, il primo di luglio dovrebbero sgombrare salvo ulteriore proroga da parte della Giunta. Da un lato un’altra opportunità data a bar e ristoranti durante la stagione stiva, dall’altra la possibilità di restituire parcheggi e spazi per le manifestazioni. Il settore è in movimento in attesa che arrivi il “parere pro veritate” dell’avvocato esterno che dovrebbe finalmente dire una parola di verità sui dehor autorizzati prima del regolamento che ancora non c’è.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata