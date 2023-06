Dehor, il regolamento torna in agenda 

A domanda ecco la risposta tanto attesa dalla Giunta e dagli operatori della ristorazione. La Giunta, un mese fa, aveva chiesto allo studio Porcu-Barberio un parere “pro veritate” sulla delicata questione dei dehor realizzati durante la pandemia per contenere i disastri finanziari.

Il parere “pro veritate” altro non è che un giudizio espresso non nell’esclusivo interesse del cliente ma nell’intento di individuare oggettivamente la verità. Per quanto possa sembrare paradossale la risposta fornita al committente – il Comune, quindi - potrebbe non tornare utile per i propri interessi ma certamente aiuta a valutare i rischi o le conseguenze derivanti da una certa operazione. In questo caso i dehor realizzati durante l’emergenza Covid senza un regolamento. Tenerli e dopo cinque anni rivederli? Questo in sostanza il nodo della questione.

Il sindaco

«Il parere dell’avvocato che ancora non conosco sarà esaminato in Giunta e poi passato alla commissione competente per verificare se in linea con il regolamento che verrà e con le strutture che intanto sono state realizzate. Faremo tutto secondo legge, in assoluta trasparenza e per maggior tutela di ambo le parti abbiamo chiesto il parere “pro veritate” allo studio Barberio-Porcu e a quello ci atterremo», precisa il sindaco Massimiliano Sanna.

In attesa di conoscere i particolari, filtrano le prime tracce segnate “pro veritate” dall’avvocato Mauro Barberio sulle quali l’amministrazione comunale dovrà procedere.

Il nodo temporale

Partendo da una premessa. Le autorizzazioni finora concesse dopo aver superato la procedura Suape per realizzare i dehor (strutture amovibili) nel centro storico non indicano una scadenza. Sarebbero quindi a tempo indeterminato, altrimenti - questa una delle proteste degli operatori - non avrebbero sopportato costi importanti come in effetti è stato. Posto tutto ciò, sarebbe il giudizio dell’avvocato, le amministrazioni pubbliche possono anche non indicare la scadenza ma il Comune per motivi riguardanti l’interesse pubblico potrebbe revocare la concessione del suolo pubblico dando un ragionevole lasso di tempo e, a seconda delle situazioni, concedendo anche un bonus finanziario.

Il regolamento

Il parere “pro veritate” non riguardava i casi specifici e neppure il regolamento ancora da approvare anche se in qualche modo si ricollega. Nel termine vasto di “dehor” il regolamento abbraccia l’insieme degli elementi che costituisce lo spazio per il ristoro all’aperto ed annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di prodotti destinati al consumo. I 21 articoli che lo compongono dettagliano gli elementi costitutivi (il tipo di strutture, gli ombrelloni che dovranno essere solo di alcuni colori e privi di scritte) Quindi le tipologie divise tra dehor scoperti o chiusi, le dimensioni, le distanze delle strade.

Norme e divieti

Nel centro storico potranno essere piazzati dehor chiusi in via Mazzini, Figoli primo tratto fino a via Verdi, via Tirso fino a via Sardegna e vico Episcopio. Saranno vietate nelle aree prospicienti alle chiese, nelle frazioni e nella basilica del Rimedio. Divieto assoluto in via Cagliari, Diaz, Ricovero e Solferino. L’occupazione dei marciapiedi sarà consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni. Tutte le strutture esistenti dovranno adeguarsi a queste nuove disposizioni entro dodici mesi per l’occupazione con arredi e dehor aperti e 36 mesi per gli altri. Su questo si discute e si discuterà anche al Tar, forse.

RIPRODUZIONE RISERVATA