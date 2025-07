Dehor, il regolamento è pronto 

Dopo quattro anni di attese, interpellanze, pareri legali e rinvii, il regolamento sui dehor è finalmente pronto a fare il suo ingresso in Consiglio comunale. È una notizia che, da sola, basta a restituire il peso politico di un testo che ha tenuto in ostaggio mezza città tra chi invocava regole certe e chi temeva che quelle stesse norme potessero soffocare la libertà d’impresa. Eppure, se ci si ferma a leggere la versione che sta per essere discussa in Aula, ci si accorge che dopo un tempo lunghissimo, il testo originale è cambiato poco.

Le norme

Il regolamento mantiene intatta l’impalcatura originaria: distingue tra dehor “semplici” (tavolini, sedie e ombrelloni rimovibili) e “strutturati”, quelli più articolati con pedane, parapetti, coperture e arredi coordinati. Tutti smontabili, tutti pensati per integrarsi armonicamente nell’ambiente urbano. Anche la suddivisione del territorio comunale in tre ambiti (centro storico, Torregrande e zone di completamento) resta invariata, con norme via via più rigide man mano che ci si avvicina al cuore antico della città.

Le novità

Nel centro storico, novità rispetto alla prima bozza, «non è consentita l'installazione di dehor permanenti di tipo 2», quelli con struttura. Le altre novità stanno nelle sfumature: vengono precisate le altezze massime delle strutture, imposte distanze minime da monumenti, attraversamenti pedonali e alberature, rafforzate le norme sui materiali e introdotte sanzioni più severe. Ma soprattutto, viene fissato un periodo di transizione per chi ha già un dehor autorizzato: sei mesi per tutti, senza distinzioni.

L’iter

Per capire come si sia arrivati a questo punto serve guardare indietro. È il 2021 quando si comincia a parlare della necessità di riscrivere le regole per le occupazioni su suolo pubblico. Nel 2022, durante la Giunta Lutzu, viene incaricato Marcello Rosas di affiancare l’ufficio tecnico nella stesura di un nuovo regolamento. Il lavoro viene svolto e già a settembre dello stesso anno, con l’arrivo della nuova amministrazione Sanna, l’Udc chiede di sbloccare la situazione con un’interpellanza ufficiale. Il documento approda in commissione Attività produttive e, nel febbraio 2023, ottiene il via libera. Ma all’Aula non ci è mai arrivato.

Dubbi e pareri

Troppi dubbi, a cominciare proprio dai tempi di adeguamento concessi agli esercenti. Si temeva un’eventuale pioggia di ricorsi contro l’Amministrazione, tanto che venne chiesto un parere pro veritate allo studio legale Barberio. Nel frattempo sulla poltrona fino ad allora occupata Rossana Fozzi approda Valentina De Seneen: nuovo assessore, nuove consultazioni con le associazioni dei commercianti. Qualche modifica viene accolta ma nulla che ne stravolgesse l’impianto. E così, il regolamento che sta per essere discusso, dopo la pausa estiva, somiglia moltissimo a quello nato più di due anni fa. Una corsa ad ostacoli che ha cambiato più volte i corridori, ma che oggi si avvicina finalmente al traguardo.

