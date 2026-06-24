Dehor, da oggi le nuove norme 

Semaforo verde alle modifiche del regolamento dehors: più metri quadrati a disposizione per bar e ristoranti e ampliamenti stagionali facilitati. Ma il via libera, con 13 voti favorevoli, è arrivato tra accuse di favoritismi, richieste di controlli più severi sulle occupazioni di suolo pubblico e sul pagamento della Tari, con la minoranza che alla fine ha scelto di non partecipare al voto.

L’assessora

A difendere la revisione del documento è stata l’assessora alle Attività produttive Valentina de Seneen, che ha rivendicato il confronto con associazioni di categoria ed esercenti. «La proposta di modifica nasce da una prima e attenta applicazione del testo approvato nel settembre 2025 - ha spiegato – La ratio alla base della modifica è quella di sostenere lo sviluppo economico e occupazionale della comunità». Le modifiche consentiranno una maggiore estensione dei dehors attraverso criteri proporzionati alla superficie dei locali e deroghe stagionali tra aprile e ottobre. Dall’opposizione sono arrivate critiche severe.

Il dibattito

Maria Obinu ha parlato di una «retromarcia clamorosa» rispetto a un regolamento difeso appena nove mesi fa, mentre Sergio Locci ha evocato il rischio che la revisione sia legata «alla campagna elettorale del prossimo anno». L’affondo più duro è stato quello di Giuliano Uras: «State facendo proprio una bella porcata. Qualcuno confonde il suo ruolo a tal punto da credersi assessore di 4, 5 o 10 commercianti, anziché essere l’assessore delle politiche commerciali della città». Il consigliere ha poi acceso i riflettori sulla Tari e sui controlli: «Noi vogliamo che chi occupa il suolo pubblico paghi la Tari anche per quei metri quadri. Questa è concorrenza sleale, perché chi ha un locale di 150 metri quadri paga tutto, chi ha 150 metri fuori non paga niente». Quindi il richiamo alle occupazioni irregolari: «Chi occupa le panchine con i tavolini, quelli che si prendono 500 metri quadri di piazza».

«La Tari? Si paga»

Sul tema l’assessore al Bilancio Simone Prevete, assente in Aula, precisa: «Esiste un principio di equità che ritengo non negoziabile: chi occupa aree esterne per lo svolgimento della propria attività commerciale deve corrispondere la Tari su quelle superfici, esattamente come avviene per i locali interni». Prevete ha precisato che chi ha dichiarato correttamente l’utilizzo delle aree esterne «si è già visto applicare la relativa tassazione. Da mesi il Comune ha affidato alla Polizia locale il compito di verificare la situazione reale delle occupazioni: l’obiettivo è individuare le aree utilizzate ma non dichiarate e procedere alla loro iscrizione a ruolo».

Il sindaco

Nella replica finale De Seneen ha respinto le accuse di incoerenza: «Migliorare un atto credo sia sintomo di intelligenza». A chiudere il confronto è stato il sindaco Massimiliano Sanna: «Oggi abbiamo dimostrato che siamo abituati al confronto e all’ascolto». Ha poi ricordato che la richiesta di modifica era stata sostenuta da 34 esercenti e ha stigmatizzato alcuni toni usati durante il dibattito: «Mi è dispiaciuto sentire determinati termini che reputo inaccettabili in un Consiglio».

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