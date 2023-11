Dehor, 9 mesi di silenzi e proteste 

Il dubbio è lecito, dopo mesi e mesi di inspiegabile silenzio. Che fine ha fatto il regolamento dehor, approvato lo scorso febbraio dalla commissione Attività produttive e mai approdato nell’Aula consiliare per il via libera definitivo?

Se lo chiedono gli esercenti, che guardano con preoccupazione al 31 dicembre, la data in cui scadrà il regime semplificatorio per l’occupazione del suolo pubblico.

Ma una risposta non ce l’ha neppure chi, in realtà, sarebbe chiamato a decidere. Giunta e parlamentino si rimpallano le responsabilità e nel frattempo il documento resta chiuso nel cassetto.

L’assessora

«È un atto puramente consiliare - ribadisce l’assessora alle attività produttive, Rossana Fozzi - stiamo solo attendendo l’ok ad una piccola modifica all’interno di uno degli articoli. È indispensabile riuscire a regolamentare prima della scadenza del decreto milleproroghe, è un atto doveroso nei confronti dei commercianti».

Dalla commissione ribatte il consigliere di maggioranza Antonio Iatalese. «Noi abbiamo già fatto la nostra parte - chiarisce - e il parere pro-veritate dello studio Barberio ha già escluso il rischio di risvolti giudiziari per l’amministrazione in caso di ricorsi. Ora l’esecutivo deve solo avere il coraggio di portarlo in Aula».

I nodi

Sono almeno due gli aspetti che non convincono una parte degli amministratori: il termine entro il quale adattare le strutture esistenti (dodici mesi) e il giro di vite sui dehor in centro storico (compreso lo smantellamento dei sette attualmente operativi).

In sede di commissione il documento ha ottenuto il benestare dei soli componenti di centrodestra. La maggioranza, dunque, deve trovare al suo interno la forza per approvarlo in Consiglio, ma la posizione ballerina del gruppo misto rende tutto più complicato.

«Tutto tace»

«Il regolamento è sparito dal dibattito, la sensazione è che il sindaco non voglia affrontare i problemi di questa città. Se l’argomento non sarà portato al più presto all’attenzione dell’assemblea presenteremo un’interrogazione - annuncia il capogruppo di Prospettiva Aristanis, Gianfranco Licheri - occorre dare certezze agli operatori del settore».

Rincara la dose il collega Davide Tatti: «Onestamente non sappiamo che fine abbia fatto il documento, non siamo coinvolti nelle decisioni della maggioranza. Una cosa è certa, da quando sono entrato a far parte del Consiglio di dehor nell’aula degli Evangelisti non si è mai parlato».

«Sono in difficoltà»

L’assemblea civica tornerà a riunirsi giovedì 16 in seconda convocazione, ma tra le integrazioni all’ordine del giorno non c’è ancora spazio per l’esame del documento destinato a disciplinare l’occupazione del suolo pubblico.

«Le difficoltà all’interno della maggioranza sono evidenti - sottolinea il consigliere del Pd, Massimiliano Daga - come minoranza abbiamo già espresso la nostra posizione sul regolamento che, così com’è, non garantisce il giusto equilibrio tra la necessità di dare regole precise e quella di ascoltare le esigenze delle partite Iva».

Il tempo però stringe. «La Giunta Sanna - conclude Massimiliano Daga - si prenderà le sue responsabilità».

RIPRODUZIONE RISERVATA