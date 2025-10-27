Degustazioni, stand e mostre sulle strade dello zafferano  

Nei campi il fiore viola non è ancora comparso a causa della siccità degli ultimi mesi, ma tre paesi San Gavino Monreale, Turri e Villanovafranca si preparano ad accogliere visitatori e turisti con il "Festival Strade dello Zafferano”. Per l’edizione 2025, la manifestazione farà tappa a San Gavino sabato 1 e domenica 2 novembre anche se questa data non piace a diversi produttori che avrebbero gradito un posticipo della manifestazione. La seconda tappa sarà a Turri (9 novembre) e a Villanovafranca (16 novembre) in un percorso che unisce cultura, gastronomia, arte e promozione territoriale.La tappa inaugurale di San Gavino Monreale aprirà la rassegna con una grande manifestazione che punta a confermare (e possibilmente superare) le quasi 5000 presenze registrate lo scorso anno, tra mercatini, laboratori, visite guidate e spettacoli.

Quest’evento rappresenta un punto di riferimento per la promozione culturale ed enogastronomica dell’intero territorio secondo l’assessore alla Cultura Riccardo Pinna: «Lo zafferano Dop – spiega è parte integrante della nostra identità e racconta, meglio di ogni altra cosa, il legame profondo tra le persone, la terra e la tradizione». A Turri invece, cuore della produzione dello zafferano in Marmilla, la giornata del 9 novembre sarà dedicata alla riscoperta dei saperi contadini, delle tradizioni gastronomiche e delle esperienze tra i campi in fiore. Infine, Villanovafranca ospiterà il 16 novembre la tappa conclusiva, con un ricco calendario di appuntamenti culturali, degustazioni e mostre. (g.pit.)

