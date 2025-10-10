Degustazioni, laboratori e voli in mongolfiera 

Taglio del nastro ieri per l’iniziativa “Antichi sapori di Quartu”, organizzata dal centro commerciale naturale di via Porcu e che ha portato al centro della città i prodotti tipici del territorio. Contrariamente alle previsioni, gli stand degli artigiani non sono stati allestiti in via Porcu ma al parco Matteotti dove saranno presenti anche oggi dalle 17 alle 23. Sarà l’occasione per degustare i piatti tipici, i vini e le birra artigianali, per assistere ai laboratori “mani in pasta”. E dopo le degustazioni di malloreddus di ieri, oggi sarà il giorno della fregola.E intanto ha debuttato ieri anche il Festival “Esperienze e suoni d’acqua” organizzato a Molentargius dall’associazione Baetorra con il Ccn La via del mare. E oggi si prosegue. Dalle 10 alle 24 sport, aree bimbi, artigiani, street food e voli con la mongolifera. Per l’occasione viale Colombo nel tratto del lungosaline sarà chiuso al traffico per tutto il giorno per ospitare l’esposizione di auto e moto d’epoca. (g. da.)

