Degustazioni, laboratori e un seminario sul carciofo 

È un loro punto di forza, ecco perché da tempo lo mettono in vetrina. Sabato 22 e domenica 23 appuntamento con la Festa del carciofo promossa dal Comune: sarà l’edizione numero trenta. Due giorni intensi tra degustazioni, cultura, divertimento ma anche approfondimenti su questo alimento. Per la prima volta arriveranno a Siamaggiore anche gli altri sindaci che in Sardegna celebrano il carciofo: quelli di Uri, Masainas e Villasor. Racconteranno la loro realtà, i pregi e le difficoltà nella produzione di questo alimento.

La manifestazione si aprirà sabato mattina alle 10,30 nell’aula consiliare del Comune col convegno “Lavorazione e trasformazione del carciofo spinoso sardo: il completamento della filiera". Parteciperanno le istituzioni, le associazioni di categoria, i produttori locali e i piccoli coltivatori. L'obiettivo è capire le difficoltà nella commercializzazione, lavorazione ed esportazione. Sabato pomeriggio, alle 15, l’apertura dell’Expo produttori nel centro del paese, con la promozione e la vendita del carciofo. Il fulcro della manifestazione sarà in piazza Asilo, dove sarà possibile gustare tanti piatti a base di carciofo preparati dalla Pro Loco. Sarà presente anche lo chef Renzo Corona. Sabato alle 16 è previsto il cooking lab a cura di Roberta Bastamangiare, seguitissima sui social, che permetterà ai bambini di cimentarsi in cucina e imparare a preparare una ricetta col carciofo. L’intera rassegna sarà accompagnata da musica e divertimento.