VaiOnline
Selargius.
21 settembre 2025 alle 00:15

Degustazioni e serata dance, seimila persone invadono la piazza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Quasi mille piatti di malloreddus serviti in via San Martino, molte di più le persone fra gli stand e durante la serata disco in piazza Martiri di Buggerru. Un venerdì affollato a Selargius, grazie alle due iniziative concentrate nel centro cittadino.

«Oltre seimila persone hanno invaso la nostra città», commentano soddisfatti il sindaco Gigi Concu con l’assessora alle Attività produttive Rita Ragatzu. «Con l’evento organizzato dal comitato della Madonna della strada, patrocinato dal Comune, il coinvolgimento delle attività produttive lungo il percorso da via San Martino alla piazza, e il concerto del dj Sandro Murru, con gli stand allestiti in piazza Martiri di Buggerru a disposizione dei commercianti in occasione del Music & food expò, organizzato dall’assessorato alla Cultura e Spettacolo insieme all’assessorato alle Attività produttive, siamo riusciti a coinvolgere la comunità, in una serata festosa e leggera».

La serata in piazza ha attirato anche residenti dei centri vicini, arrivati per le degustazioni fra gli stand e per ballare. Con una ricaduta positiva per i locali del centro fra via San Martino e la piazza. «La grandissima partecipazione credo sia la risposta più eloquente alla riuscita dei due eventi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Cagliari, la strada per la felicità

l Gaggini, Spignesi
regione

Lai e Todde, domani il primo faccia a faccia

Al neo segretario del Pd le congratulazioni della presidente: ora il via al confronto 
Giuseppe Meloni
La crisi

Aeroporti nel mirino, i cieli europei nel caos

Decine di voli cancellati e centinaia in ritardo, disagi anche oggi 
Il convegno

«Sulla cybersicurezza la Sardegna è avanti rispetto ad altre regioni»

L’Università di Cagliari in prima linea nella protezione di dati e siti strategici  
Agroalimentare

Produzione di cibo, opportunità per l’Isola

Gli esperti: scommessa che si può vincere tra qualità e soluzioni moderne 
Giovanni Lorenzo Porrà RIPRODUZIONE RISERVATA
Allarme bullismo

«Un insegnante attento può cogliere i segnali e salvare i nostri ragazzi»

La battaglia di una madre che ha perso il figlio: più formazione a scuola contro ogni violenza 
Stefania Piredda