Degustazioni e serata dance, seimila persone invadono la piazza 

Quasi mille piatti di malloreddus serviti in via San Martino, molte di più le persone fra gli stand e durante la serata disco in piazza Martiri di Buggerru. Un venerdì affollato a Selargius, grazie alle due iniziative concentrate nel centro cittadino.

«Oltre seimila persone hanno invaso la nostra città», commentano soddisfatti il sindaco Gigi Concu con l’assessora alle Attività produttive Rita Ragatzu. «Con l’evento organizzato dal comitato della Madonna della strada, patrocinato dal Comune, il coinvolgimento delle attività produttive lungo il percorso da via San Martino alla piazza, e il concerto del dj Sandro Murru, con gli stand allestiti in piazza Martiri di Buggerru a disposizione dei commercianti in occasione del Music & food expò, organizzato dall’assessorato alla Cultura e Spettacolo insieme all’assessorato alle Attività produttive, siamo riusciti a coinvolgere la comunità, in una serata festosa e leggera».

La serata in piazza ha attirato anche residenti dei centri vicini, arrivati per le degustazioni fra gli stand e per ballare. Con una ricaduta positiva per i locali del centro fra via San Martino e la piazza. «La grandissima partecipazione credo sia la risposta più eloquente alla riuscita dei due eventi».

