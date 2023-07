Degustazioni e musica per la festa della patata quartese 

Festa doveva essere e festa è stata. Viale Colombo per una sera si è trasformata in una grande mostra mercato, con gli stand dei produttori locali, le degustazioni, le offerte dei commercianti e poi ancora sport, volontariato, street food e tanto altro per celebrare la patata quartese.

Dalla campagna al centro è questo prodotto d’eccellenza il protagonista, capace di prendersi la scena con la rassegna “Pata Quartu” organizzata da Coldiretti con il patrocinio del Comune e con la collaborazione del centro commerciale La via del mare. Un’occasione imperdibile anche per le attività della zona che hanno avuto modo di farsi conoscere, e per i vari bar, ristoranti e pizzerie che hanno cucinato le patate in tanti modi diversi: arrosto, fritte, all’americana e chi più ne ha più ne metta. Spazio anche alla musica e alla sistemazione di un defibrillatore laddove era stato rubato lo scorso anno. Inevitabili però i disagi al traffico per via della chiusura di parte della strada.

Oggi nel territorio i produttori di patate sono una ventina. Accanto ai più piccoli, ci sono i colossi, le famiglie che vanno avanti di generazioni. I terreni sabbiosi consentono di coltivare le patate tenere, che hanno la buccia molto morbida. A Quartu si semina due volte: a novembre-dicembre con raccolta ad aprile e maggio, mentre alcune vengono conservate e riseminate ad agosto per poi raccoglierle a dicembre come primizie.

