Degustazioni da offrire ai vacanzieri 

Degustazioni enogastronomiche, riscoperta dei vecchi mestieri, musica e conoscenza del territorio. Questi sono alcuni degli ingredienti della quinta edizione di “Carbonia Wine Food Music Experience” che si terrà presso il museo etnografico Tanit dal 18 al 20 luglio. Dopo due anni nell’isola di Carloforte la manifestazione ritorna in città per promuovere le specificità di un territorio che offre, anche ai tantissimi turisti dell’alta stagione, dei percorsi conoscitivi assolutamente originali.

I vini delle principali cantine, i formaggi, su filindeu, la pasta, il tonno rosso saranno tra i protagonisti della manifestazione organizzata dal consorzio di associazioni “Live@t Carbonia” con il patrocinio del Comune e della Fondazione Sardegna. Durante le serate, che partiranno alle ore 20, oltre alle degustazioni enogastronomiche si offrirà la possibilità di conoscere le bellezze paesaggistiche del territorio con degli spazi riservati al Cammino Minerario di Santa Barbara, al Centro Italiano della Cultura del Carbone, al Geoparco, al Sistema Museale, al Gal Sulcis e alla Coldiretti. Il tutto accompagnato dlla musica della “Big Mama Band” e del Dj Angelo Fraternali.

Per il presidente di “Live@t Carbonia” Maxwell Frongia «è giusto che la nostra città e il nostro territorio recuperino la loro vocazione all’accoglienza maturata durante gli anni delle miniere e che oggi la trasformino in accoglienza ricettiva e sistema di sviluppo». Soddisfatto il vicesindaco Michele Stivaletta: «Siamo orgogliosi di poter ospitare l’iniziativa che si propone come tassello importante per la promozione delle eccellenze del territorio e per il rilancio in chiave turistica di Carbonia e del Sulcis-Iglesiente». (m. c.)

