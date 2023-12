Degustazione di prodotti, eventi culturali e musica folk  

Quasi un chilometro di prodotti in mostra per la iniziativa messa a punto da Pro Loco e Comune. Ritorna in scena “Arte e sapori”, giunta alla tredicesima edizione. E quest’anno anche la sagra de sos culurzones e con il festival dedicato al folklore. Domenica alle 10 apriranno lungo corso Umberto gli stand espositivi di prodotti agro-alimentari e artigianali.

«Abbiamo già ricevuto numerose adesioni da diverse parti dell’Isola, siamo fiduciosi nella riuscita della manifestazione che quest’anno si presenta ancora più ricca», commentano dalla Pro Loco. Lungo il percorso, per l’intera mattina, si alterneranno diversi gruppi folk. Alle 12.30 spazio alla degustazione dei colurzones. Dalle 14.30 in piazza Parrocchia in programma la rassegna di canti a chitarra e a seguire la rassegna folk. Entrambe vedranno alternarsi numerosi gruppi e cantatori. Uno spazio sarà dedicato ai più piccoli con la presenza di Babbo Natale.

Diverse poi le iniziative a supporto della manifestazione. L’associazione Antonio Gramsci, alle 11 in piazza Gramsci, propone un reading teatrale dedicato a Gramsci con lettere, testimonianze e scritti su musica che ripercorrono la sua vita nel luogo che l’ha visto crescere e formare il suo pensiero. Nel corso della giornata Sea Wreck e Damadelguilcier propongono inoltre visite guidate a Ghilarza e Zuri alla scoperta delle chiese e del territorio.

RIPRODUZIONE RISERVATA