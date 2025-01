Degrado tra le case parcheggio 

Gli appartamenti sono stati trasformati col passare del tempo in ambienti più confortevoli rispetto agli stanzoni che un tempo ospitavano gli studenti di un liceo di Carbonia. Gli spazi esterni sono lasciati invece all’incuria. Sperano che con l’inizio dell’anno nuovo il Comune si ricordi anche di loro, i quindici residenti delle cosiddette case parcheggio, cioè le aule dell’ex liceo scientifico fra via Costituente e viale Trieste-

Circa vent’anni fa, quello che nacque nel 1937-38 come albergo operaio, è stato trasformato in nucleo residenziale per persone rimaste senza tetto. Una scelta lungimirante perché non sono state meno di 50 (fra famiglie o singoli) gli occupanti che si sono avvicendati negli alloggi ricavati nelle aule fra il piano terra e il primo piano. Inizialmente erano in condizioni indecenti, poi sono diventate a furia di ristrutturazione sufficientemente accoglienti. Una situazione che stride con le condizioni esterne che emergono già all’ingresso: «Sotto il portale spiccano rifiuti abbandonati da anni – contesta Stefania Desogus, una delle residenti - e pavimento sconnesso: in tutti questi anni sarebbe bastata una semplice colata di cemento di poche centinaia di euro invece di lasciare le mattonelle a pezzi: in caso di pioggia da lì non si passa». Oltre il portale, il vialetto d’ingresso porta al grande piazzale interno: è nelle stesse deplorevoli condizioni di quando, nel 1990, veniva frequentato da migliaia di studenti del liceo prima del trasloco nella nuova sede fronte stadio: «Il benvenuto lo dà una voragine - accusa Diego Fronterrè, consigliere comunale – che non è mai stata colmata con mezzo camion di ghiaia, ma anche l’incuria delle pensiline e del giardino retrostante non sono degni di un complesso edilizio che è stato adattato per ospitare delle persone, in alcuni casi famiglie con bambini: eppure in altre parti della città si curano le aiuole nel dettaglio». La crisi degli alloggi ha talora portato il Comune a prevedere la provvisoria convivenza nello stesso alloggio di persone fra loro sconosciute: «Ci può stare e ci si adatta benedicendo il fatto che almeno un tetto sulla testa il Comune si è sforzato di darlo - afferma Marina Argiolas, residente sino a poche settimane fa – ma ciò non toglie che l’ambiente esterno sarebbe dovuto essere più confortevole per rispetto nei confronti di chi, se finisce in quel complesso, vuol dire che sta affrontando momenti di difficoltà». Fra gli interventi di manutenzione che l’amministrazione ha tuttavia programmato per il 2025, figura anche il compendio delle case parcheggio.

