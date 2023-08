Degrado tra i box dimenticati  

Degrado e abbandono in centro città. Accanto all’ExMè, su muri e porte dei box bianchi inutilizzati, sono comparsi pasticci e tanta spazzatura. È diventato uno spazio triste e isolato che fa da contrasto alla vicina struttura, ricca di via vai, di cittadini, turisti e giovani. Dietro, però, nella notte cala la solitudine. All’esterno dei box dimenticati, viveva sino a qualche giorno fa un senzatetto che lì aveva trovato rifugio. Preoccupato, Francesco Mattana, direttore dell’ExMè, racconta: «Ha dormito lì per circa due mesi, poi è sparito, non siamo riusciti a rintracciarlo nemmeno per un aiuto. Ha lasciato solo alcuni oggetti come cartoni che utilizzava per ripararsi. A breve forse si ritroverà anche senza quel poco che ha». Richiama il degrado, lasciato da gruppi: «Faremo ripulire tutto perché l’area non può restare in queste condizioni. Gli spazi vengono imbrattati come se nulla fosse, non fanno effetto le telecamere né la polizia che puntualmente e per fortuna interviene. Il tutto ricade sulle attività. Siamo stanchi». (g. pit.)

