Degrado, rifiuti e liquami: via Flavio Gioia è un caso «Situazione intollerabile»  

Le perdite idriche che si susseguivano da mesi sono state arginate, eppure via Flavio Gioia, strada principale del Cep, continua a versare in stato di grave degrado. Le transenne della Protezione civile si estendono per centinaia di metri e lo scenario è desolante: marciapiedi sconnessi, asfalto a pezzi, rifiuti ovunque, cartelli di pericolo divelti, buche piene di sabbia trasformate in lettiere, pista ciclabile off-limits e pedoni costretti a sconfinare in strada, tra le auto in corsa.

«Situazione disastrosa»

Attraverso un “video-denuncia” la consigliera comunale Alessandra Zedda, sfoga tutto il suo disappunto. «Una cosa indecente», commenta l’esponente di Lega – Anima di Sardegna, «ormai cresce l’erba dove sono state fatte solo piccole manutenzioni lasciate in sospeso, con l’80% dei marciapiedi ancora transennati e pericolosi». Immagini che si commentano da sole. «Un’intera strada impedita», incalza, «a causa di lavori mai terminati, un degrado assoluto non più tollerabile». Il tutto di fronte alla scuola e alla chiesa, in un tratto trafficatissimo e assai frequentato.

Fogna a cielo aperto

Le facciate dei palazzi si sbriciolano, dall’alto continuano a piovere pezzi di cornicione e a terra c’è di tutto. Come se ciò non bastasse, in attesa che i marciapiedi siano ripristinati e le eterne transenne rimosse, è già ricomparsa una nuova perdita. Non idrica, stavolta, bensì fognaria. Con l’aria irrespirabile per la presenza di liquami che scorrono indisturbati fino a riversarsi nella prima caditoia utile. «Purtroppo noi non possiamo intervenire», ha fatto sapere Abbanoa, «perché la perdita parte dall’interno di un condominio. Diamo peraltro la massima disponibilità ad affiancare i privati se dovessero servire operazioni su strada. Le transenne non sono peraltro lì per questo motivo, ma per la caduta di calcinacci dalle facciate».

Così il Comune

Abbanoa sta valutando la sostituzione integrale della condotta, ma è necessario che prima si risolva il problema della messa in sicurezza degli edifici. «La situazione è attenzionata», assicura l’assessora comunale Anna Puddu (Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini), «abbiamo chiesto ai condomini di procedere al restauro dei cornicioni». Mesi fa il Comune aveva già diffidato alcuni privati per obbligarli ad eseguire i lavori. Successivamente, era intervenuto in autotutela addebitando i costi ai condomini.

