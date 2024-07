Degrado, pericoli e rifiuti nel parco Marcis 

Uno dei primi inaugurati in città, il parco “Efisio Marcis” di Sestu in via Fiume porta il nome dell’eroe sestese della guerra in Crimea. Per anni è stato un luogo dedicato al divertimento e alla socialità di tanti giovani e meno giovani. Ma ultimamente qualcosa proprio non va. Il giardino è infatti in stato di abbandono, mentre il Comune sta pianificando in un futuro non troppo lontano la sua rinascita.

Degrado

Il peggio è rappresentato dall’ex chiosco. Fino a qualche anno fa era il centro del parco, tra tavolini e animazione. Ma da quando ha chiuso, è diventato il simbolo del degrado; intorno l’erba cresce alta, le pareti mostrano segni di umidità. E soprattutto su un lato c’è una porta di servizio che conduce al magazzino: spalancata. Un bambino che volesse giocare a nascondino qui troverebbe rottami come un lavandino, una rete metallica, bidoni di vernice e molto altro. Purtroppo il problema è che questa parte era data in gestione a privati, complicandone anche la competenza; così una parte è abbastanza ben tenuta, e un’altra pare in abbandono. Fino all’anno scorso i gestori del chiosco si occupavano anche di aprire il parco, e dopo la fine dell’attività avevano smesso, costringendo il Comune a correre ai ripari. Una brutta sorpresa la riservano anche i bagni, che ieri mattina erano sporchi e pieni di fango: inutilizzabili. In breve una situazione da tenere d’occhio, anche perché in questi giorni il parco era pieno di persone per il festival “Bastoni e Burattini”.

Rifiuti

Ci sono poi cestini dei rifiuti: «Basta guardarli per notare che sono strapieni, evidentemente non vengono vuotati con frequenza sufficiente», ammonisce il consigliere di minoranza Fabio Pisu. «Il servizio svuota i cestini tra i due e i tre giorni alla settimana. Certo si può migliorare», spiega l’assessore all’Igiene Urbana Emanuele Meloni; «ma ci vorrebbe anche il gesto di civiltà di portare i propri rifiuti da un’altra parte, quando li si trova pieni».

La sindaca

Ma le cose dovrebbero cambiare: «A breve lo chiuderemo per iniziare i lavori», dichiara la sindaca Paola Secci. «Stiamo per terminare l’iter di aggiudicazione dell'esecuzione del progetto, verosimilmente i lavori partono a settembre», continua l’assessora al Verde Pubblico Roberta Argiolas. Il progetto prevede una nuova pavimentazione, la demolizione del vecchio chiosco, nuove aree per cani, nuove fontane. Tutto per riportare il parco Marcis agli antichi splendori.

