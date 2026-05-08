Degrado nell’ingresso in città 

Cumuli di ferraglia all’ingresso della città, strade del centro storico ancora aperte, pavimentazioni dissestate, cantieri che sembrano essersi fermati e aree urbane che continuano a trasmettere un’immagine di trascuratezza proprio all’avvio della stagione turistica. Ad Alghero torna al centro del dibattito il tema del decoro con nuove segnalazioni da parte dei residenti. A riaccendere l’attenzione è il caso del cosiddetto “palazzo bruciato” di via Vittorio Emanuele, uno dei punti più visibili all’ingresso della città. Il presidente della Commissione consiliare Ambiente Christian Mulas ha chiesto un nuovo intervento urgente per liberare il piazzale dell’edificio da ferraglia e rifiuti ancora presenti dopo le operazioni di bonifica avviate nell’agosto del 2025.

Una ferita

L’immobile, colpito dal devastante incendio del luglio 2017, continua infatti a rappresentare una ferita aperta per molte famiglie costrette ad abbandonare le proprie abitazioni e, allo stesso tempo, un simbolo di degrado urbano che da anni accompagna l’accesso alla città. Grazie a un’ordinanza del sindaco Raimondo Cacciotto, nei mesi scorsi erano stati effettuati importanti interventi di pulizia e messa in sicurezza, realizzati in collaborazione tra Comune, Sofingi e la società “Risparmio Casa”. Un primo passo che, però, non avrebbe risolto definitivamente la situazione. Come sottolinea anche un residente proprietario di un appartamento all’interno dello stabile, nell’area esterna sono ancora presenti accumuli di materiali metallici e rifiuti abbandonati. Da qui la richiesta di un ulteriore intervento per completare le operazioni di bonifica e restituire dignità all’area. «Alghero è una città turistica - dichiara Christian Mulas - e non possiamo permettere che uno degli ingressi principali continui a presentarsi in condizioni di degrado». Ma il caso di via Vittorio Emanuele si inserisce in un quadro più ampio di criticità che nelle ultime settimane sta alimentando malumori e polemiche.

In diverse zone del centro storico persistono cantieri aperti da troppo tempo, con tratti di strada transennati e pavimentazioni sconnesse che creano difficoltà sia ai residenti sia alle attività commerciali. Non mancano le segnalazioni, come quella del comitato Alguer Vella, per interventi che procedono a rilento proprio mentre la città si prepara ad accogliere migliaia di visitatori.

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