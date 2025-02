«Degrado nelle strade del paese» 

«Il paese versa in uno stato di degrado generalizzato e l’Amministrazione continua a ignorarlo». È l’allarme lanciato dal gruppo consiliare di opposizione Samassi Riparte, che ha denunciato lo stato di incuria diffuso, chiedendo un cambio di rotta immediato, partendo dalla circonvallazione molta trafficata e pericolosa per via delle erbacce secche e dei rami degli alberi sulla carreggiata che limitano la visibilità. «I cittadini – dice il capogruppo, Giancarlo Melis – pagano le tasse e hanno diritto a vivere in un paese pulito e con servizi efficienti. Si parla tanto di efficientamento energetico e di rinnovabili, cose che noi non sappiamo cosa siano. L’impianto d’illuminazione del centro urbano è obsoleto, le strade al buio pongono un problema di ordine pubblico». E poi l’eterno problema dei rifiuti con «l’ecocentro quasi sempre pieno, tant’è che per conferire certi prodotti dobbiamo recarci nei paesi limitrofi. Un servizio carente che accresce l’inciviltà di chi trasforma le campagne in discariche a cielo aperto». (s. r.)

