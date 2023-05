«Degrado nelle piste ciclabili e carenza di rastrelliere» 

«Piste ciclabili a San Sperate? Troppo poche, l'unica che c'è è in stato di degrado, carenza anche di rastrelliere». È su queste osservazioni che verte l'interrogazione presentata dal gruppo di minoranza “San Sperate tradizione e futuro”, durante l'ultimo Consiglio comunale. «La tradizionale consuetudine di utilizzare la bicicletta, che nel passato ha caratterizzato i comportamenti degli abitanti di San Sperate», si legge nel documento firmato dai consiglieri d'opposizione Andrea Feduzi, Gianluca Schirru e Stefania Spiga, «rappresenta ormai un vecchio ricordo. L’aumento della densità di traffico da automobile, che ha caratterizzato gli ultimi decenni, non ha avuto per contro un contestuale incremento delle aree e dei servizi dedicate agli utilizzatori delle 2 ruote e del più moderno monopattino».

Le problematiche elencate, secondo la tesi del gruppo, potrebbero trovare soluzione con l'istituzione di una nuova consulta, quella della mobilità, «al fine di raccogliere le proposte di soluzioni che possano permettere all’Amministrazione di operare le migliori scelte per risolvere le diverse criticità legate alla mobilità sostenibile».

Il sindaco Fabrizio Madeddu ha risposto che si «valuterà attentamente la necessità di istituire una Consulta della mobilità, per la discussione delle criticità già riscontrate da questa stessa amministrazione». E per quanto riguarda i progetti proposti dall'opposizione, come l'istituzione di nuove pensiline, rastrelliere o servizio di bike sharing? «Abbiamo già in programma alcuni interventi analoghi per i quali è in valutazione la fattibilità in base ai vincoli e alle risorse di bilancio disponibili».