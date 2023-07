Degrado nelle case in ladiri: nuovi crolli nel centro storico 

Ancora un crollo nel centro storico di Serramanna, dove nella via Dante è venuta giù una porzione del fabbricato (una vecchia casa in ladiri, per fortuna disabitata). Il sindaco Gabriele Littera, come è avvenuto in passato per analoghe circostanze, ha dovuto emettere un’ordinanza che obbliga il proprietario dell’immobile «a provvedere all’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza dell’edificio». Tutto con la finalità di salvaguardare e l’incolumità pubblica, messa in pericolo dal crollo che ha interessato, oltre la proprietà confinante, anche la strada pubblica.

A segnalare il crollo, parziale, della casa è stato l’ufficio tecnico. Da qui l’atto firmato da Littera che va anche nella direzione di tutelare il centro storico del paese. Un patrimonio architettonico, costituito da centinaia di abitazioni in mattoni crudi, rappresentativo del tessuto socio economico della Serramanna della prima metà del secolo scorso.

Il crollo della casa di via Dante denota la fragilità del centro storico serramannese, e delle sue case in ladiri messe in pericolo dagli eventi atmosferici e dall’incuria. I crolli, e le relative ordinanze di messa in sicurezza, ormai non si contano più. Gli ultimi due atti hanno riguardato, meno di un mese fa, due immobili della via Roma, ma in passato il fenomeno aveva interessato la via D’Arborea, via Serra e piazza Matteotti.

