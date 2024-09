Degrado nel parco «È impraticabile» 

Ancora lamentele per le condizioni del parchetto di via Galilei, proprio di fronte all'area cani. La pavimentazione da anni è in pessime condizioni e i rifiuti non si contano.

«È impraticabile», dice Anna Piludu, «in totale stato di abbandono. Basta distrarsi un attimo e si inciampa nella pavimentazione rialzata». Da qui la richiesta di riqualificazione: «Lo si è fatto per altre aree abbandonate , non vedo perché non si possa intervenire anche qui. Mi auguro che dal Comune ci ascoltino». La pensa allo stesso modo Valeria Sanna, abitante della limitrofa via San Fulgenzio: «In tanti sono inciampati ma la pavimentazione è ancora in queste condizioni. Ci vedrei bene un giardinetto con nuova pavimentazione, del verde curato e panchine e magari qualche gioco per bambini. È triste vederlo in stato di degrado, preda anche degli incivili e di ragazzini molesti».

