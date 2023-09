Degrado nel parchetto,  l’appello dei residenti  

«Il parchetto di via Bruto va riqualificato». Lo dicono i residenti. Ieri è stato pulito dalle cartacce e dalle bottiglie. «Ogni giorno vi si radunano ragazzi che si ubriacano», spiega Carlo Pistis, un abitante, «i vigili dovrebbero passare più spesso». Per Mario Giua, «va sistemata la pavimentazione, rotta in alcuni tratti. Sarebbe bene riqualificare questo luogo». Ai lati dei binari della metro c'è una discarica, la cui pulizia spetta all'Arst, con la quale il Comune avrà presto un incontro.

