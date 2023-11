Degrado nel maxi parco mai nato 

Non capita spesso, ma può accadere: Area batte Comune 1-0. Sulle sponde del rio Cannas, fra corso Iglesias e via Cannas, l’Azienda regionale edilizia abitativa ha concluso in un anno sessanta nuovi garage. Invece il Comune è ancora in alto mare per la conclusione del progetto di riqualificazione paesaggistica “Quartiere Montuori”, il parco lineare che da via Lucania costeggia il corso d’acqua, passa davanti al parco del nuovo ponte e finisce in viale Trieste.

I cantieri

I lavori, da un milione, sono stati consegnati nel maggio 2022, sono iniziati due mesi dopo, e da finire come da contratto nell’aprile di quest’anno. Ma ora è in corso una deroga. Partenza a razzo, andamento lento. E da mesi, per la preoccupazione dei residenti dei palazzi che si affacciano sul nascente parco, sul sito non si vedono operai. In compenso, benché il cantiere sia tecnicamente off-limits, l’accesso è agevole da più punti: « Col rischio che qualcuno porti via materiali vari – accusa Simona Fenu, casalinga di 65 anni di corso Iglesias - e spariscano i sanpietrini non consolidati: con l’intervento fermo da così tanto tempo c’è il rischio che altre parti subiscano danneggiamenti come i lastroni del sentiero pedonale che hanno già ceduto e sono storti» . Dei lavori svolti sinora, spiccano infatti i camminamenti in sampietrini che collegano la ciclopista al parallelo sentiero pedonale di lastre in cemento. Le piste sono arrivate nei pressi di viale Trento, dove poi bisognerà dare soluzione a un altro insidioso problema: ridisegnare l’area di parcheggio di un palazzo che si affaccia sul ponte: o si rivede il progetto, o si restringe il vicoletto di accesso al parcheggio.

Sotto il ponte

Nel cuore del cantiere, intanto, Il ponte in ferro che sovrasta il parchetto lo skatepark, è chiuso da oltre dieci anni, e si trova all’esterno il vecchio ponticello sottostante: « In via Cannas – fa notare Marco Urru, commerciante – c’è un asilo e altri servizi, e per raggiungerli occorre fare un giro molto largo: per mesi l’impresa ha lavorato di buona lena, ma lasciare le cose a metà presenta rischi». Tutto il comparto corso Iglesias-via Cannas attende che i decennali programmi di riqualificazione urbanistica si concretizzino, in un rincorrersi fra Area e Comune: «Ma stavolta col completamento veloce dei garage Area ci ha sorpreso - analizza Davide Mundula, altro residente – sull’altro lato del ruscello invece il cantiere comunale procede a intermittenza».

Il Comune

Cerca di rassicurare l’assessore ai Lavori pubblici: «Siamo dentro il cronoprogramma – dice Manolo Mureddu – i lavori riprenderanno presto e si erano fermati perché solo di recente abbiamo ottenuto dalla Provincia il nullaosta per perforare due pozzi da cui attingere per irrigare il parco».

