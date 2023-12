«Degrado negli uffici di polizia» 

Dignitosi all’interno, pietosi all’esterno. Sono le condizioni dei commissariati di Polizia di Carbonia e Iglesias rilevate dal segretario del sindacato di Polizia Sap Cagliari Luca Agati, al culmine di una recente visita. Emblematico il caso Carbonia che è anche distaccamento della Polizia stradale. Erano stati effettuati dei lavori che hanno permesso anni fa di costruire una nuova palazzina e di sistemare gli ambienti interni.

«Però – accusa Agati - la situazione è indecorosa sia per i poliziotti che ci lavorano che per i cittadini che frequentano questo presidio di Polizia: a Carbonia è presente un cantiere abbandonato che rende l'ingresso desolante oltre che pericoloso dove le erbacce hanno completamente ricoperto il simbolo storico della Polizia stradale».

Pesanti le contestazioni anche per la sede di Iglesias: «La struttura appena inaugurata – scrive il segretario Sap - presenta un esterno fatiscente, con graffiti su tutta la facciata e la presenza di transenne vista la recente caduta di calcinacci dal tetto: situazione non ancora sanata a distanza di un mese dagli eventi: per giunta i panni stesi di un’adiacente abitazione privata rendono la situazione ancor più riprovevole perché gli uffici di provincia sono da considerarsi presidi della Questura e pertanto necessitano della stessa manutenzione dei palazzi centrali». Il sindacalista annuncia che «se le situazioni non verranno sanate, scenderemo in piazza per chiedere il ripristino della normalità».

