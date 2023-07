Degrado in vico della Pace 

Due giorni fa hanno denunciato la situazione di degrado in cui vivono da anni, poi si sono armati di buste e guanti e hanno ripulito il parco che sta in fondo alla loro via, ma ieri mattina, i residenti di vico della Pace hanno trovato nuovamente bottiglie e immondezza ovunque: «Pensavamo che almeno un controllo ci sarebbe stato, ma tutto tace come sempre», dicono, «almeno questa volta hanno usato i cestini, ma quando li troveranno pieni, useranno i soliti mezzi per liberarsi delle bottiglie».

RIPRODUZIONE RISERVATA