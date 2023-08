Incuria e sporcizia, marciapiedi dissestati e aiuole fatiscenti in via Pertini, che il lunedì ospita il mercatino rionale. «Cedimenti dei marciapiedi, erba che cresce tra il bitume e materiale di scarto dei lavori dimenticati lì: di chi è la colpa di questa noncuranza?», si domanda Cenzo Vargiu, «si tratta di lavori fatti male, evidenziati a suo tempo con comunicazioni protocollate, ma per i quali non è mai stato posto rimedio».

