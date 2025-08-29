«Degrado in via La Somme, combatteremo gli incivili» 

«A fronte di interventi ordinari quotidiani e straordinari nell’ordine delle migliaia, dispiace sentire frasi come “il Comune ci ha abbandonato”, ma comprendo lo sconforto delle cittadine e dei cittadini che rispettano le regole, perché è lo stesso che provo io quando mi trovo davanti al degrado cagionato da pochi». Sul caso di via La Somme sommersa dai rifiuti, con vibranti proteste da parte dei residenti, interviene l’assessora all’Ecologia urbana, Luisa Giua Marassi. Più che una replica, uno sfogo finalizzato a ribadire che «l’Amministrazione c’è, è presente, con gli indirizzi e con l’organizzazione del Servizio, ma anche sul campo».

«Sono frequenti, pure da parte mia», ci tiene a precisare l’esponente della Giunta Zedda, «i sopralluoghi nei vari quartieri e soprattutto nelle zone dove le segnalazioni sono più numerose». Come San Michele, appunto. Uno stato delle cose non certo nuovo, insomma, già affrontato, senza successo, dalle precedenti amministrazioni, a prescindere dal coloro politico. «Perché la bacchetta magica non ce l’ha nessuno, neanche noi», sottolinea.

«Pochi individui si ostinano a calpestare la legge, a rovinare l’ambiente e a rendere poco gradevoli intere aree di quartiere», tuona, «a queste persone noi diciamo che combatteremo la battaglia contro l’inciviltà fino in fondo, cercando di tutelare chi, con coraggio, si oppone alla maleducazione e al degrado e si mette al nostro fianco per rendere tutti i quartieri decorosi e vivibili. Questo è il vero patto di comunità che l'Amministrazione sta cercando di stringere con i quartieri, con gli amministratori di condominio e coi singoli cittadini e cittadine».

A questo Patto si affiancherà un progetto integrato «creato in collaborazione col Conai, che ci consentirà di attuare diverse azioni finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza. Il progetto verrà affiancato dalla sistemazione di un importante numero di telecamere che stiamo acquistando e che, grazie all’azione della nostra Sezione specializzata di Ecologia urbana, faranno da deterrente soprattutto per chi arriva da altri quartieri o addirittura da altri Comuni per abbandonare rifiuti ingombranti e materiali edilizi in queste aree già sofferenti».

