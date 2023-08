Degrado in via Abruzzi, oggi il flash mob dei residenti 

Un flash mob per sensibilizzare sul degrado e lo stato di abbandono della zona attorno a via Abruzzi, in particolare la traversa. A organizzarlo per oggi – dalle 18 alle 18.15 - è il Comitato spontaneo costituito da cittadini residenti nel quartiere.

La protesta

«Gli abitanti – spiegano in un comunicato -, pur pagando imposte e tasse, compresa Tari, nella traversa Abruzzi non dispongono di raccolta rifiuti stradali, infrastrutturazione con pozzetti raccolta acque meteoriche, impianto fognario funzionale (pagano una ditta privata per aspirare liquame)».

E ancora: «Non vi è illuminazione, marciapiede, né dissuasori per proteggere il percorso pedonale. Non vi è manutenzione stradale e le condizioni sono di impercorribilità, a rischio sicurezza per l’incolumità pubblica. Manca anche la segnaletica stradale, sia quella verticale che quella orizzontale, e l'accesso è spesso impedito anche dalle auto di fronte all’ingresso stradale dalla via Abruzzi».

Una situazione che ha costretto «alcuni cittadini ad acquistare rastrelli, pinze, guanti, armandosi di tanta buona volontà per pulire le strade. Ma perché, se già si pagano le tasse?».

Il flash mob

Da qui la mobilitazione in programma questa sera: «Per sostegno e solidarietà – spiegano dal Comitato – ci riuniremo per pochi minuti alle 18 e ci vedrete pulire la strada anche se essere costretti a questo è paradossale».

