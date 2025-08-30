Degrado in piazza Sebastiano Satta, Altea scrive alla Fondazione Nivola 

Una delle piazze considerate tra le più belle d'Europa è in uno stato di degrado da tempo. Piazza Sebastiano Satta, progettata da Costantino Nivola, è un simbolo dell'arte isolana e non solo. Il presidente dell'associazione culturale I Martedì letterari, Angelo Altea, in merito, scrive una lettera al nuovo presidente della Fondazione Nivola, Roberto Concas. «Nel corso degli anni, l’incuria e l’abbandono nel quale l’hanno lasciata le varie amministrazioni l’ha portata allo stato intorno alla piazza sarebbe dovuta essere bianca, mentre il palazzo più importante è dipinto in un orrendo rosa confetto. Le rocce in granito che si ispirano ai menhir nuragici sono circondate da erbacce, alcuni alberi sono ormai rinsecchiti mentre il parcheggio abusivo crea sulla pavimentazione orribili macchie di olio lubrificante». Come Altea, anche l'ex sindaco Annico Pau nei giorni scorsi segnalò l'incuria. «La Fondazione faccia sentire la sua voce affinché l’amministrazione adotti al più presto le misure necessarie», conclude. (g. pit.)

