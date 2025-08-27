VaiOnline
Il caso.
28 agosto 2025 alle 00:28

Degrado in piazza Sant’Efisio «Nessuno cura verde e alberi» 

Proteste nella piazzetta Sant’Efisio, tra le vie Garibaldi e XX Settembre. A creare malumori sono le condizioni degli alberi che crescono in assenza di manutenzione ormai da tempo. Le fronde sono così fitte che quasi non si riesce più a sedersi tra le panchine che la notte diventano covo di malintenzionati. Non solo: dagli alberi scende una sostanza lattiginosa e appiccicosa che sporca la pavimentazione e rischia di far scivolare le persone.

«È uno spazio molto degradato» dice una passante, Rita Perra, «ed è un peccato perché potrebbero sistemarlo e rimetterlo in sesto. Basterebbe potare un po’ le fronde degli alberi. Anche perché siamo di fronte a una chiesetta antica che è visitata anche da molti turisti».

Stesso problema anche in piazza IV Novembre: anche qui dagli alberi cadono semi appiccicosi che sporcano e rendono pericolosa la pavimentazione. «Per non parlare degli accessi alla piazza» dice Celeste Serra, «i sampietrini sono tutti rotti e nonostante le proteste e le segnalazioni non hanno fatto niente per sistemare la pavimentazione. Qui la gente continua a cadere. Fino a quando qualcuno non si farà davvero male e allora poi sarà troppo tardi».

Da tempo gli anziani che frequentano lo spazio chiedono degli interventi di abbellimento e sistemazione.

