Degrado in piazza dei Mercati 

Sporcizia, atti di vandalismo, siringhe abbandonate: il parcheggio sotterraneo di Piazza dei Mercati è terra di nessuno e gli utenti abbonati cominciano ad avere paura.Nel livello tre, in particolare, molti automobilisti hanno lamentato una situazione di forte degrado, tra enormi pozzanghere di acqua, resti di bivacchi notturni e tracce di attività di spaccio. L’assessore Francesco Marinaro non si nasconde dietro un dito e ammette che quel parcheggio interrato presenta diverse problematiche. «È un’indecenza», taglia corto il titolare della delega alle Manutenzioni: «Oggi stesso una squadra di operai della Ciclat provvederà al ripristino dell’igiene, – annuncia – per restituire decoro al terzo livello, l’area più critica». I cancelli automatici, in teoria, dovrebbero tenere lontani gli intrusi, ma così non è. Le porte anti-panico si aprono anche dall’esterno e finora non sono servite le telecamere di videosorveglianza a scoraggiare le incursioni notturne. Nel frattempo la giunta sta valutando possibili soluzioni, tra cui c’è anche quella di affidare ai privati, con la formula del project financing, i 300 posti auto di Piazza dei Mercati.

Le difficoltà

Il multipiano, visti i suoi problemi strutturali, fin dalla sua nascita ha rappresentato uno spazio di difficile gestione per il Comune. Probabilmente una società privata, con una gestione professionale, affidata a esperti del settore, potrebbe rendere un servizio in sicurezza e affidabile.«Ci vorrà ancora del tempo – prosegue Marinaro - ma sono convinto che arriveremo a fare qualcosa di interessante e innovativo per quel parcheggio. Di recente in quella Piazza sono stati fatti investimenti ed è nostro dovere risolvere le problematiche». Sopra il parcheggio, infatti, nella Piazza dei Mercati, il gruppo Calzedonia proprietario dell’80 per cento del marchio dello stilista algherese Antonio Marras, ha acquistato 1500 metri quadrati di immobili per realizzare una sorta di quartier generale della creatività. Un luogo dove sarte e sarti, modelliste e confezionisti e ogni altra professione che ruota intorno alla filiera produttiva del settore moda, sono impegnati a creare i capi esclusivi numero zero che poi finiranno nelle boutique in diverse parti del mondo. Nonostante ciò la Piazza continua a essere lasciata al degrado. Le aiuole sono prive di verde e la domenica mattina solitamente è un tappeto di bottiglie e bicchieri.

