SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
San Gavino.
09 settembre 2026 alle 00:35

Degrado in periferia, la minoraza presenta un’interrogazione  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una situazione di grave degrado nelle vie periferiche del Comune. È quanto denunciano in una interrogazione rivolta al sindaco Stefano Altea, all’assessore all’Ambiente Fabio Orrù e alla presidente del Consiglio Alessia Cossu i consiglieri di minoranza e del gruppo misto Silvia Mamusa (prima firmataria), Nicola Orrù, Bebo Casu, Nicola Ennas, Angela Canargiu ed Emanuela Cruccu.

«La cura del territorio e la sicurezza dei cittadini – rimarcano i sei consiglieri - devono essere garantite in modo omogeneo su tutto il comune, senza distinzioni tra centro storico e aree periferiche».

Sempre più residenti delle zone periferiche segnalano una situazione di crescente abbandono e degrado urbano (via Convento nel vecchio passaggio ferroviario, via San Marco, via Donizetti, via Maria Carta) con il mancato sfalcio dell'erba. «C’è anche una carenza o l’assenza di illuminazione pubblica: ampi tratti stradali risultano al buio a causa di punti luce mai installati, aumentando la percezione di insicurezza e il rischio atti vandalici nelle ore notturne».

Di qui la richiesta all’amministrazione «Vogliamo sapere qual è il calendario previsto per lo sfalcio dell'erba e la potatura degli alberi nelle vie periferiche indicate. Quali azioni urgenti si intendono attivare per la rimozione dei rifiuti abbandonati. Infine vogliamo sapere con quali tempistiche si intenda intervenire per il ripristino o il potenziamento dell'illuminazione pubblica nei tratti attualmente al buio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Maldini si è preso i rossoblù

l Casini, Gaggini, Renna
La svolta

Rancori sentimentali e professionali dietro un delitto studiato nei dettagli

Dalla coppia Falchi-Pirosu 15mila euro ai due sicari per il delitto 
Francesco Pinna
La Conferenza socio sanitaria riunita a Nuoro per approvare i nuovi servizi dell’Azienda. Presente la governatrice

Guardie svuotate e medici in fuga Nuorese in difficoltà

Infermieri trasferiti d’urgenza a Sorgono Todde: stop alle rapine tra un’Asl e l’altra 
Marilena Orunesu
Urbanistica

Ppr da modificare, tutti i paletti dei sindaci

Tavolo con i Comuni. Spanedda: più tutela ai territori esposti alla speculazione 
Regione

Statutaria, mai più un caso decadenza

Sarà regolata la condizione che ha tenuto l’amministrazione in scacco per mesi 
Roberto Murgia
Giustizia

Sanità nel caos nella sezione del 41 bis

In un documento riservato emergono gravi carenze nel carcere di Uta 
Massimiliano Rais
L’intervista

«La Sardegna di Abis centrale nello sviluppo del Mediterraneo»

Da Forlani a Cossiga, il ruolo della Democrazia cristiana nell’Isola 
Antonio Masala
Legge elettorale

Senato, ballottaggio «su un binario morto»

Domani il voto in Aula, ma sulla soglia del premio non c’è ancora l’intesa 