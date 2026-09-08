Degrado in periferia, la minoraza presenta un’interrogazione  

Una situazione di grave degrado nelle vie periferiche del Comune. È quanto denunciano in una interrogazione rivolta al sindaco Stefano Altea, all’assessore all’Ambiente Fabio Orrù e alla presidente del Consiglio Alessia Cossu i consiglieri di minoranza e del gruppo misto Silvia Mamusa (prima firmataria), Nicola Orrù, Bebo Casu, Nicola Ennas, Angela Canargiu ed Emanuela Cruccu.

«La cura del territorio e la sicurezza dei cittadini – rimarcano i sei consiglieri - devono essere garantite in modo omogeneo su tutto il comune, senza distinzioni tra centro storico e aree periferiche».

Sempre più residenti delle zone periferiche segnalano una situazione di crescente abbandono e degrado urbano (via Convento nel vecchio passaggio ferroviario, via San Marco, via Donizetti, via Maria Carta) con il mancato sfalcio dell'erba. «C’è anche una carenza o l’assenza di illuminazione pubblica: ampi tratti stradali risultano al buio a causa di punti luce mai installati, aumentando la percezione di insicurezza e il rischio atti vandalici nelle ore notturne».

Di qui la richiesta all’amministrazione «Vogliamo sapere qual è il calendario previsto per lo sfalcio dell'erba e la potatura degli alberi nelle vie periferiche indicate. Quali azioni urgenti si intendono attivare per la rimozione dei rifiuti abbandonati. Infine vogliamo sapere con quali tempistiche si intenda intervenire per il ripristino o il potenziamento dell'illuminazione pubblica nei tratti attualmente al buio».

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