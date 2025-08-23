Degrado in due vicoletti fra rifiuti e rischio incendi 

Preoccupazione crescente nel centro storico per le condizioni di degrado. In particolare in vico Diana, una delle stradine più antiche del paese, dove sorge un’area abbandonata da tempo, divenuta un deposito incontrollato di rifiuti e materiali vari. A denunciarlo sono gli abitanti della zona, che parlano di un problema non più tollerabile: «È un pericolo costante – raccontano alcuni di loro – basta poco perché, vista l’erba secca, possa scoppiare un incendio con conseguenze imprevedibili». A farsi portavoce delle criticità sono soprattutto le persone anziane che vivono in via Cavalier Agus. Oltre al rischio fuoco, segnalano possibili danni ambientali dovuti al degrado e all’accumulo di rifiuti, che compromettono non solo la vivibilità ma anche l’immagine del paese. «Abbiamo fatto diverse segnalazioni – spiegano – ma nessuno è intervenuto. Chiediamo che l’area venga bonificata e messa in sicurezza prima che accada l’irreparabile». E non è l’unico problema. Sempre in via Cavalier Agus i cittadini lamentano un altro segno di incuria: davanti a una vecchia abitazione, già messa in sicurezza dai vigili del fuoco dopo l’abbattimento di un balconcino pericolante, da mesi sostano materiali e detriti che danno un’immagine poco decorosa. I residenti chiedono interventi rapidi, convinti che la tutela della salute, della sicurezza e del decoro debba essere una priorità per le autorità e per i proprietari delle aree e abitazioni in stato di abbandono. ( s.c. )

