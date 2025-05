Degrado in cimitero, la protesta 

La situazione di degrado del muro perimetrale del camposanto di Guspini, nel lato della via Marconi, è sotto gli occhi di tutti. La recinzione costruita agli inizi del ‘900 con pietrame è segnata da fessure e ammaloramenti. «Basterebbe fare un nuovo intonaco. La custodia e il mantenimento dignitoso dei luoghi di sepoltura è importante per l’immagine del paese», dice Giovanna Floris, guspinese residente a Cagliari. «Ci sono crepe causate dal tempo e dalle radici dei cipressi», sottolinea anche Paolo Porcu, muratore in pensione. Inoltre, da più di vent’anni è presente un ponteggio, ma la riparazione della cupola dove la croce è stata abbattuta da un fulmine non è mai iniziata. E poi: erba incolta che cresce vicino alle fontanelle dell’acqua. «Ho segnalato più volte al sindaco il degrado in cui versa il nostro cimitero – dice Filippo Usai consigliere di maggioranza (Pd) –. Non si può intervenire solo per la commemorazione dei defunti. Considerato che il Comune non riesce a intervenire in modo costante con i propri operai, si potrebbe esternalizzare il servizio». Simona Cogoni del gruppo di minoranza aggiunge: «Sono intervenuta diverse volte in Consiglio per denunciare lo stato di totale abbandono. Alla prossima seduta presenterò una interrogazione anche sulla questione di giorni e orari di apertura». ( m. s. )

