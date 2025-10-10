Degrado in cimitero, corsa contro il tempo 

Lavori in corso con transenne ovunque e aree inaccessibili, infiltrazioni d’acqua con muffa su muri e soffitti, pareti scrostate o pericolanti con punti dove piovono pezzi di intonaco, ferri arrugginiti in vista, cartellonistica vecchia e ormai sbiadita, nugoli di zanzare, ascensori guasti o con la cabina al buio, totem digitale all’ingresso spento da mesi. Mancano solo tre settimane alle celebrazioni di novembre, ma il cimitero di San Michele appare tutt’altro che pronto ad accogliere le migliaia di persone che si recheranno al camposanto per portare un fiore sulla tomba dei propri cari. Una situazione preoccupante, eppure dal Comune arrivano rassicurazioni: «Per il 2 novembre sarà tutto in ordine».

Le proteste

Nel frattempo il luogo dei ricordi è in sofferenza, con tante segnalazioni da parte dei cittadini che denunciano criticità strutturali, tra infiltrazioni ed intonaci cadenti, e un generale senso di vetustà, decadenza e abbandono. «Sono un cittadino di 86 anni e per ragioni personali vado almeno una volta a settimana al camposanto», scrive un lettore, «debbo dire che la gestione del cimitero di San Michele è una cosa vergognosa». Nel mirino, in particolare, gli ascensori della parte alta che starebbero funzionando a singhiozzo da mesi, creando non pochi disagi alle persone con disabilità o difficoltà motoria. Anche l’ordine e la pulizia lasciano a desiderare con cassette di plastica ammassate qua e là, detriti, calcinacci e perfino uccelli morti (cornacchie e piccioni) abbandonati per terra sotto il sole.

Il Comune

«A San Michele», riferisce la vicesindaca con delega ai Servizi cimiteriali, Maria Cristina Mancini, «si sta intervenendo da tempo con la demolizione delle parti pericolanti di alcune strutture per eliminare qualsiasi rischio: alcune sono state trattate con un passivante e messe in sicurezza, mentre quelle cadenti sono state preventivamente demolite e si interverrà più in là con la completa sistemazione perché, una volta fatto questo, si intende intervenire sugli asfalti e sulle pavimentazioni per i quali i lavori partiranno in questi giorni, al fine di garantire, prima delle celebrazioni del 2 novembre, la sicurezza dei percorsi».

Le ciriticità

Il totem all’ingresso però è sempre spento. «Stiamo passando al nuovo programma e, in ragione di ciò non sarà più utilizzato: proprio in questi giorni i dipendenti stanno seguendo il corso per l’utilizzo dei nuovi programmi». Per quanto riguarda gli ascensori: «Non avevamo ricevuto segnalazioni, provvederemo ad un’immediata verifica». Infine sulla presenza di zanzare, ma anche di vespe: «Sono stati fatti ripetuti interventi di disinfestazione che saranno replicati se continueranno queste temperature». L’auspicio di tutti è che il cimitero possa tornare ad essere quanto prima un luogo decoroso e accogliente. Simbolo di quiete e rispetto. Non di degrado e incuria.

