«Degrado in centro, intervenite» 

In piazza Vittorio Emanuele, il cuore del centro storico di Cabras, serve subito un intervento di manutenzione del verde e del decoro urbano. La richiesta arriva dal consigliere di minoranza Antonello Manca che pochi giorni fa ha presentato una nuova interrogazione, la numero 17 in poco più di un mese e mezzo. «L’area necessita di un’adeguata cura affinché possa offrire un’immagine accogliente e decorosa ai residenti e ai numerosi visitatori - si legge nel documento - Si propone che l’intervento venga effettuato quanto prima, anche attraverso il coinvolgimento della ditta che ha installato i vasi nella piazza. Si segnala poi che troppo spesso la piazza si presenta piena di rifiuti, rendendo ancora più urgente un piano di pulizia e manutenzione regolare, specie in questo periodo estivo in cui, come da consuetudine, l’area viene chiusa al traffico veicolare. Si invita l’amministrazione a valutare l’installazione di appositi cestini per le cicche di sigaretta, dal momento che i vasi destinati al verde sono sempre più spesso utilizzati impropriamente come posacenere, con evidenti ricadute sul decoro urbano». La risposta arriverà durante il prossimo Consiglio comunale. ( s. p. )

