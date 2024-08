Degrado, i residenti di San Simplicio tornano alla carica 

Il loro grido d'allarme è rimasto lettera morta e gli abitanti di San Simplicio tornano alla carica per denunciare lo stato di degrado in cui versa il quartiere. Raccolte 180 sottoscrizioni, circa tre settimane fa, i residenti avevano inviato una lettera al sindaco, Settimo Nizzi, invitandolo a “toccare con mano” le condizioni di cui si sentono ostaggio ma l’invito per trovare soluzioni immediate è caduto nel vuoto. Ieri, i firmatari hanno spedito una Pec con la speranza che la richiesta vada a buon fine. «Vedremo se questa volta va meglio diversamente valuteremo insieme ulteriori azioni», scrivono, aggiungendo che la lettera vuole essere un atto di ribellione contro una situazione che ha reso San Simplicio il quartiere più malfamato della città. Nero su bianco, hanno elencato le criticità che, da troppo tempo, preoccupano i cittadini del rione: da episodi di prostituzione alla luce del sole consumati sui marciapiedi diventati anche gabinetti a cielo aperto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti nelle piazze, dal bivacco di persone in preda ai fumi dell'alcool, pericolosi e molesti per i passanti, fino alla presenza di spazzatura in ogni angolo di strada con blatte e topi che fanno capolino dentro le case. I residenti del quartiere nel cuore della città chiedono maggiori controlli, puntuali interventi di pulizia e ordinanze sindacali più rigide da far rispettare con sanzioni severe.(t.c.)

