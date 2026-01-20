VaiOnline
Via Turati.
21 gennaio 2026 alle 00:35

Degrado e sporcizia vicino agli ambulatori dell’Asl 

Degrado e sporcizia a due passi dagli ambulatori Asl. È diventato una selva intricata il giardinetto che costeggia il marciapiede in via Turati, la cui manutenzione spetterebbe a quanto pare, alla clinica. In mezzo all’erba che cresce alta e rigogliosa si annidano rifiuti di vario genere e escrementi che nessuno ha mai raccolto.

Non solo, le fronde degli alberelli, senza potatura da tempo, ostruiscono anche il passaggio sul marciapiede, laddove ogni giorno transitano tantissimi pazienti, molti dei quali disabili diretti al poliambulatorio.Le ultime bonifiche erano state portare avanti prima della scorsa estate, poi tutto è stato lasciato all’abbandono e al degrado. Discorso diverso per l’altra parte di giardino che si trova invece in piazza Marcora davanti all’ingresso del poliambulatorio, la cui manutenzione è portata avanti dalla De Vizia anche se anche qui nessuno provvede a raccogliere gli escrementi nonostante siano presenti anche i cestini.Non è tutto: nell’ingresso di piazza Marcora le canne hanno spinto e inclinato pericolosamente la recinzione tanto che c’è il rischio che prima o poi cada addosso a qualche passante. A completare il quadro desolante sono i muretti in pietra crollati in vari punti. (g. da.)

