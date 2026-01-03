VaiOnline
Giorgino.
04 gennaio 2026

Degrado e spazzatura nel parco della spiaggia La rabbia dei pescatori: «Così è una discarica» 

Da due anni il parchetto che si affaccia sulla spiaggia di Giorgino, accanto alla chiesetta di Sant’Efisio, è lasciato al degrado. Cancelli chiusi, rifiuti accumulati, e una situazione che, con il tempo, è peggiorata invece di migliorare. «È uno schifo – racconta Giampiero Cabras, pescatore e frequentatore abituale – la gente butta tutto qui. Mi dispiace, perché vedere tutto così fa passare la voglia di venirci. E poi arrivano anche i topi».

Un’area che avrebbe tutte le potenzialità per essere valorizzata, che presenta già una passeggiata e delle panchine, ma che oggi è abbandonata. «I lavori li avevano fatti bene – spiega – ma sono fermi da tempo. Negli anni si è accumulato di tutto. Da quando hanno messo i cestini non passano mai a raccogliere la spazzatura, anche perché l’area è ancora chiusa». Una chiusura che, secondo chi vive il posto, contribuisce al degrado. Anche Marcello Podda conferma il malcontento: «Noi lo chiamiamo “lo sterrato”. Due anni fa lo hanno sistemato e poi abbandonato. Doveva diventare un attracco per le crociere turistiche, invece è stato solo uno spreco di soldi. La spazzatura non viene ritirata, ed è un peccato, perché il posto è bellissimo».

