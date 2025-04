Degrado e rifiuti nello sterrato di via Porto Botte 

La vegetazione spontanea ai lati dello sterrato di via Porto Botte fatica a nascondere la spazzatura abbandonata dagli incivili. Nel tratto appartenente al territorio comunale di Monserrato, a pochi passi dal confine con Cagliari, in mezzo all’erba c’è una discarica dove si può trovare di tutto: bottiglie di birra, cartacce, indumenti, addirittura un seggiolino per neonati. Tra gli abitanti della zona non c’è stupore, anzi, per molti era scontato che si sarebbe creata una discarica. «Un posto abbandonato attira per forza gli incivili», osserva rassegnata Daniela Tidu, una residente. «Speriamo almeno che questa discarica non diventi sempre più grande».

Anche Eleonora Maxia, abitante della parallela via Caracalla, si accoda alla lamentela: «Se continua ad aumentare l'immondizia, appena farà un po’ più di caldo si comincerà a sentire il brutto odore». Lo sterrato, pieno di buche e privo di asfalto, però non rimarrà in queste condizioni per sempre. La Città Metropolitana di Cagliari, che gestisce questo spazio di fronte alla fermata della metro, ha in programma la riqualificazione: verrà asfaltato e verranno tracciati gli stalli dei parcheggi. Ma in attesa dei lavori (che non sono ancora stati annunciati, per ora sono sulla carta), la vegetazione incolta continua a “custodire” i rifiuti. (st. la.)

