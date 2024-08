Degrado e rifiuti nel parchetto del Sole 

Degrado e sporcizia in via Turati, dove la situazione non cambia da tempo. All’interno del parco del Sole dietro la cabina dell’Enel, è il regno degli incivili. Sotto gli occhi di tutti ci sono cumuli di spazzatura, buste, ramaglie e resti di potature.

«Una vergogna che va avanti da anni» dice una residente della zona Maria Sarritzu, «e che viene sistematicamente ignorata e esclusa dalla raccolta dei rifiuti. Noi non sappiamo più a chi rivolgerci per avere una bonifica».Tra l’altro il parco è frequentato da tantissime persone, tra cui molti bambini che scorrazzano nell’area e che c’è il rischio che vadano a giocare dietro la cabina in mezzo alla spazzatura. I problemi sono comuni con le altre zone dell’area verde dove i rubinetti sono stati divelti da tempo e così le panchine che vengono spostate dalla loro sede e trasformate in salottini improvvisati.

Purtroppo da tempo la zona tra via Turati e via Bizet è in balia di incivili e vandali. E i residenti devono fare i conti tutte le notti anche con urla e schiamazzi di bande di ragazzini che si riuniscono al parco, sotto il porticato dell’Aias e nella terrazzina di via Bizet dove di frequente scavalcano cancelli e fanno danni a porte e serrande di uffici ormai in disuso.

